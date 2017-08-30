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|Праздничный салют в Калаче-на-Дону обойдется в 1 миллион рублей
|30.08.2017 16:27
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Информация о покупке праздничного фейерверка для празднования 75-летней годовщины начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве была опубликована сегодня на официальном портале госзакупок.
Согласно размещенным данным, Волгоградская областная филармония планирует потратить на салют во время открытия памятной стелы «Город воинской славы» и гала-концерта 1 миллион 100 тысяч рублей.
В техническом задании указано, что салютовать будут19 ноября 2017 года с бульвара 300-летия города Калача-на-Дону и Центральной площади города.
Напомним, что в ноябре 2017 года город Калач-на-Дону и поселок Пятиморск станут центром торжеств, посвященных юбилею начала контрнаступления под Сталинградом.
19 ноября в новом парке пройдет торжественное открытие стелы с изображением герба и текстом указа Президента РФ о присвоении Калачу-на-Дону звания «Герой воинской славы».
К торжественному событию уже полным ходом идет подготовка и благоустройство. Приводят в порядок также трассу в границах Городищенского и Калачевского районов.
Юлия Соболева
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