Праздничный салют в Калаче-на-Дону обойдется в 1 миллион рублей

Информация о покупке праздничного фейерверка для празднования 75-летней годовщины начала разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве была опубликована сегодня на официальном портале госзакупок.

Согласно размещенным данным, Волгоградская областная филармония планирует потратить на салют во время открытия памятной стелы «Город воинской славы» и гала-концерта 1 миллион 100 тысяч рублей.

В техническом задании указано, что салютовать будут19 ноября 2017 года с бульвара 300-летия города Калача-на-Дону и Центральной площади города.

Напомним, что в ноябре 2017 года город Калач-на-Дону и поселок Пятиморск станут центром торжеств, посвященных юбилею начала контрнаступления под Сталинградом.

19 ноября в новом парке пройдет торжественное открытие стелы с изображением герба и текстом указа Президента РФ о присвоении Калачу-на-Дону звания «Герой воинской славы».

К торжественному событию уже полным ходом идет подготовка и благоустройство. Приводят в порядок также трассу в границах Городищенского и Калачевского районов.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress