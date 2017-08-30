Автор нашумевшей видеоэкскурсии для Путина обратился к волгоградцам

Житель города Волгограда Олег Воробцов, снявший для президента России Владимира Путина видеоролик, в котором показал реальное положение вещей в нашем городе на примере Краснооктябрьского района, на этот раз обратился к жителям. Для начала волгоградец выразил огромную благодарность за ту поддержку, которую он увидел после публикации своей видеоэкскурсии. Автор ролика отметил, что ему поступило много сообщений на разных ресурсах и все они, за малым исключением, положительные. Писали многие неравнодушные люди, готовые действовать, но не знают, как именно. Будучи укушенным "начинальщиками с себя", у Олега родилась идея. Горожанин предлагает: "если у нас есть люди, которым не все равно, которые не хотят уезжать отсюда, и да, которые не спились"... объединиться! - Объединимся в группу неравнодушных людей Краснооктябрьского района, назовем ее громко и пафосно - "Краснооктябрьский район - перезагрузка" и начнем действовать, - говорит в своем видеобращении житель города-героя. Олег предлагает конкретные пути решения насущных проблем города. Уже составлена интеррактивная карта Краснооктябрьского района, где будут отмечаться болевые точки, "допустим, красным маркером". "Затем, по отдельно взятому нарушению пишем заявление, отсылаем, вывешиваем его на стене группы, и каждый участник, в свободное от работы время, копирует его и отправляет от своего имени. Таким образом, по каждому нарушению будет несколько заявлений от неравнодушных жителей. В случае отсутствия ответа, по истечению срока рассмотрения заявления, мы таким же образом отсылаем его в более верхние инстанции. За пять минут мы ничего не исправим, но, уверен, что долгая, планомерная работа в этом направлении рано или поздно принесет результаты!", - считает волгоградец. Олег отмечает, что эта деятельность будет хорошей помощью для администрации, как минимум, в выявлении этих самых "красных зон", да и как мотивация в целом. При этом волгоградец делает акцент на том, что группа будет некоммерческой, "ни к каким партиям и прочея относиться не будет. Сотрудничать для благого дела - да! А вот зависеть - нет!". "Каждый желающий в группе напишет заявление по интересующему его объекту, и мы, после предварительной модерации, так же вывешиваем его на стене. Пока это заявление висит, значит проблема не устранена. Как только, (о, счастье!), проблема устранена, мы лезем в карту, и меняем красненькую зону на зелененькую, подкрепляя все это фотографиями, - говорит Олег. Горожанин прекрасно осознает, что путь, возможно, будет долгим и трудным, и "мы вряд ли свернем горы, но хотя бы то, что от нас зависит, мы сделаем". В завершении видеообращения волгоградец говорит, что "если все это как-то начнет работать, то было бы неплохо, если бы такие группы организовались по всем районам, нам сейчас, пожалуй, как никогда надо быть вместе!" Надира Коннова

Фото и скриншоты с видео Олега Воробцова Следующая >