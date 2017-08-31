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|В Волгоградской области обеспечивать безопасность 1 сентября будут более 2 тысяч полицейских
|31.08.2017 09:19
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в учебных заведениях Волгоградской области, где будут проводиться торжественные линейки, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан задействуют более 3 тысяч человек, включая свыше 2 тысяч сотрудников полиции, а также членов добровольных народных и казачьих дружин, работников частных охранных организаций.
В день проведения мероприятий будет проведено обследование зданий учебных заведений и прилегающей территории. С использованием служебных собак и с применением ручных металлодетекторов полицейские обследуют каждый участок. Кроме того, в непосредственной близости от школ будут усилены наряды ДПС. 1 сентября к учебным заведениям будет ограничен подъезд транспортных средств.
Надира Коннова
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