В Волгоградской области обеспечивать безопасность 1 сентября будут более 2 тысяч полицейских

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в учебных заведениях Волгоградской области, где будут проводиться торжественные линейки, для обеспечения правопорядка и безопасности граждан задействуют более 3 тысяч человек, включая свыше 2 тысяч сотрудников полиции, а также членов добровольных народных и казачьих дружин, работников частных охранных организаций.

В день проведения мероприятий будет проведено обследование зданий учебных заведений и прилегающей территории. С использованием служебных собак и с применением ручных металлодетекторов полицейские обследуют каждый участок. Кроме того, в непосредственной близости от школ будут усилены наряды ДПС. 1 сентября к учебным заведениям будет ограничен подъезд транспортных средств.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"