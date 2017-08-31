ОАО ЕДКММ
В Волгограде выберут лучший двор Печать
31.08.2017 10:43

В Волгограде выберут лучший двор

Итоги ежегодного конкурса на лучшее благоустройство придомовой территории будут подведены в День города.

В городе герое стартовал второй этап традиционного смотра дворов многоквартирных домов. В течение 3 дней комиссия должна будет выбрать из 39 дворов победителей в нескольких номинациях.

Осматривать состояние придомовых территорий будут сотрудники районных администраций и специалисты профильных ведомств.

Все дворы оценят по оригинальности, озеленению, освещению и санитарному состояние мусорных площадок. Во внимание возьмут и креативную составляющую.

Как пояснили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, данный конкурс призван привлечь как можно больше жителей к благоустройству своих дворов.

Результаты будут подведены уже на этой неделе. Почетные грамоты победители торжественно получат ко Дню города.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru