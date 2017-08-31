В Волгограде выберут лучший двор

В городе герое стартовал второй этап традиционного смотра дворов многоквартирных домов. В течение 3 дней комиссия должна будет выбрать из 39 дворов победителей в нескольких номинациях.

Осматривать состояние придомовых территорий будут сотрудники районных администраций и специалисты профильных ведомств.

Все дворы оценят по оригинальности, озеленению, освещению и санитарному состояние мусорных площадок. Во внимание возьмут и креативную составляющую.

Как пояснили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, данный конкурс призван привлечь как можно больше жителей к благоустройству своих дворов.

Результаты будут подведены уже на этой неделе. Почетные грамоты победители торжественно получат ко Дню города.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress