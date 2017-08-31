На День города в небе над Волгоградом пройдет авиашоу

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, авиашоу пройдет 10 сентября в 18.00 над Центральной набережной. Своё мастерство горожанам покажет одна из лучших пилотажных групп «Регион».

Мастера международного уровня на учебно-тренировочных самолетах L-39 Albatros покажут синхронные «бочки», боевые развороты, перестроения на минимальном расстоянии, а также «петлю Нестерова» и встречные проходы.

Во время выступления с самолетов будет вестись сьемка. В дальнейшем на сайте группы «Регион» появится видеоролик из Волгограда.

Напомним, что 9 и 10 сентября на Набережной будет проходить чемпионат России по мотокросс-фристайлу. На Верхней террасе состоится Всероссийский конкурс-фестиваль современного искусства. Гуляния завершаться концертом популярной группы «УмаТурман» и праздничным салютом.

Юлия Соболева

Фото,видео: группа «Регион»