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|Для кого засиял огнями Астраханский мост в Волгограде
|31.08.2017 13:12
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Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИА "Волга-Каспий", вечером 30 августа тестировали подсветку моста через реку Царицу.
На мосту укрепили металлические кронштейны со светодиодными светильниками, каждый из которых может отображать огромное количество оттенков цветовой палитры, существующей в природе.
Подсвеченной оказалась только нижняя часть моста, при этом яркие цвета не видят пешеходы и автомобилисты. Местные жители говорят, что эти огни увидят только собаки под мостом, и люди без определенного места жительства, которые иногда остаются там на ночлег.
Однако есть и те, кто считает, что подсветка - настоящее украшение объекта, построенного в далеком 1868 году. При этом жители отмечают, что мост давно не ремонтировали капитально.
Работы по организации художественного освещения Астраханского моста будут завершены в начале сентября. Подсветка моста - часть комплексной программы благоустройства поймы реки Царицы и строительства интерактивного музея "Россия–моя история".
Надира Коннова
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