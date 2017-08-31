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Стелу «25 лет Волжскому» подсветят за 1 миллион рублей Печать
31.08.2017 13:33

Стелу «25 лет Волжскому» подсветят за 1 миллион рублей

Администрация Волжского разместила заявку на ремонт монумента на площади Труда.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», аукцион на ремонт стелы «25 лет Волжскому» был опубликован сегодня на официальном портале госзакупок.

Согласно размещенным документам, администрация города-спутника планирует привести памятник в подобающий вид за 1 миллион 300 тысяч рублей.

За эти средства подрядчик должен будет почистить, заштукатурить и покрасить бетонную конструкцию, а также провести освещение. Стелла будет подсвечена с помощью 4 светодиодных прожекторов не менее 500 Вт.

Все работы подрядчик должен будет выполнить до 10 октября 2017 года. Гарантийный срок составит 3 года с даты приема работ.

Юлия Соболева
Фото: социальная сеть ВКонтакте

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