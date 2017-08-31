Стелу «25 лет Волжскому» подсветят за 1 миллион рублей

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», аукцион на ремонт стелы «25 лет Волжскому» был опубликован сегодня на официальном портале госзакупок.

Согласно размещенным документам, администрация города-спутника планирует привести памятник в подобающий вид за 1 миллион 300 тысяч рублей.

За эти средства подрядчик должен будет почистить, заштукатурить и покрасить бетонную конструкцию, а также провести освещение. Стелла будет подсвечена с помощью 4 светодиодных прожекторов не менее 500 Вт.

Все работы подрядчик должен будет выполнить до 10 октября 2017 года. Гарантийный срок составит 3 года с даты приема работ.

Юлия Соболева

Фото: социальная сеть ВКонтакте