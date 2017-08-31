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|В Волгограде без газа оставят два района
|31.08.2017 15:30
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Приостановка газоснабжения произойдет из-за выполнения планового ремонта на объектах газоснабжения.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе газовой организации, 13 сентября с 07.00 до 22.00 часов подача будет прекращена в Дзержинском районе по следующим адресам:
ул.Хорошева, 14, 16, 111, 119, 113, 115, 121;
В Ворошиловском районе газ отключат 14 сентября 2017 года с 08.00 до 20.00 часов в следующих домах:
ул.П.Ангелиной, 131, 127, 125, 123, 121, 117, 115, 113, 111, 109, 107, 103, 101, 98, 97, 96, 95, 93, 92, 90, 89, 87, 86, 85, 84, 83, 81, 79, 77, 76, 75, 72, 70, 68г, 68в, 68а, 68, 67, 66, 64, 62, 60, 56, 52, 48, 47, 46, 45, 42, 41а, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 33, 31, 27, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 15, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 4, 1/26, 129, 119, 61, 53, 49, 29, 28, 26, 24, 10, 5, 54, 99, 55, 78, 88, 105, 58, 41, 3, 30, 73, 131б;
Чтобы избежать несчастных случаев, горожан просят не оставлять газовое оборудование включенным.
Отметим, что 6 сентября без газа останутся жители Центрального и Дзержинского районов.
Юлия Соболева
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