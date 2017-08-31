В Волгограде без газа оставят два района

Приостановка газоснабжения произойдет из-за выполнения планового ремонта на объектах газоснабжения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе газовой организации, 13 сентября с 07.00 до 22.00 часов подача будет прекращена в Дзержинском районе по следующим адресам:

ул.Хорошева, 14, 16, 111, 119, 113, 115, 121;

ул.Узбекская, 1а, 1б, 1в, 1г;

ул.П.Осипенко, 50, 64, 50г, 50а, 50к, 50д, 48а, 48л, 48г, 50м, 50л, 47г;

ул.П.Морозова, 10, 41б, 45, 47, а, 43б, 43, 47, 41, 41а;

ул.Ингульская, 45, 49, 55, 55а, 57, 59, 60, 62, 56, 58, 43, 56а;

ул.Истринская, 55/1, 59, 61, 55/2, 57;

ул.Щаденко, 44а, 44в, 46а, 55, 53, 53а;

ул.Рижская, 47;

ул.Раздольная, 82а, 84;

ул.Бугская, 39.

В Ворошиловском районе газ отключат 14 сентября 2017 года с 08.00 до 20.00 часов в следующих домах:

ул.П.Ангелиной, 131, 127, 125, 123, 121, 117, 115, 113, 111, 109, 107, 103, 101, 98, 97, 96, 95, 93, 92, 90, 89, 87, 86, 85, 84, 83, 81, 79, 77, 76, 75, 72, 70, 68г, 68в, 68а, 68, 67, 66, 64, 62, 60, 56, 52, 48, 47, 46, 45, 42, 41а, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 33, 31, 27, 23, 22, 21, 19, 18, 17, 15, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 4, 1/26, 129, 119, 61, 53, 49, 29, 28, 26, 24, 10, 5, 54, 99, 55, 78, 88, 105, 58, 41, 3, 30, 73, 131б;

пер. Вишневский 14, 16;

ул.Купавинская, 66, 71, 65, 73, 76, 75, 74, 64, 63, 62, 61, 58, 59, 60, 55, 54кв.1, 54кв.2, 50в, 50б, 50а, 50, 48, 47, 46, 45, 43, 42, 41, 40, 38, 37, 36, 34, 33, 32, 30, 29, 27, 26, 24, 20, 18, 13, 12, 8, 4, 3, 79, 28, 23, 10, 56 кв. 1, 56 кв.2, 14, 22, 25, 77, 57, 39, 17, 11, 21;

ул.Калиновская, 73;83, 81, 79, 77, 75, 72, 70а, 69, 65, 61, 59, 57, 55, 53, 52, 51, 50, 48, 46, 44, 43, 41, 37, 35, 33, 29, 27, 26, 28, 25, 256, 22, 21, 20, 17, 18, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 8, 7, 3, 9, 5, 68, 24, 39, 34, 6, 26 кв.1, 23;

ул.Куприна, 122, 120, 116, 118, 110, 108, 98, 92а, 90, 88, 82, 80, 76, 72, 58, 56, 48, 44, 30/1, 26, 24, 20, 12, 10а, 6, 2/28, 30/2, 14, 64, 74/2, 50, 106, 78, 34, 8, 112, 114, 84, 70, 54, 46, 42, 38, 32, 16, 124, 74/1, 62, 28, 22, 4, 120а, 68, 36, 46 кв.1, 62а, 18, 52, 100, 10, 86, 92, 52Б, 1;

пер.Плещеева, 9;

ул.Рублева, 75, 73;30, 43, 35, 23., 20, 19, 18, 17, 16, 13, 11, 10, 9а, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 8, 2, 140, 29, 12, 31, 61, 15, 34, 22, 24, 71;

ул.Спокойная, 22, 24, 20/3; 18, 1/14, 10, 2/8, 6, 1/4;

ул.Тирольская, 74, 70, 65, 636, 57, 39, 37, 31, 27а, 27, 25, 15, 9, 5, 47, 45, 7, 63а, 59, 41, 21, 63, 35, 276, 23, 11, 59а, 80, 76, 68, 66, 60, 40, 38, 30а, 26а, 32, 18, 46, 52, 28, 42, 6, 42а, 4, 10, 28а, 36, 34, 50, 12, 30;

пер.Ягодный, 4;

ул.Медведецкая, 11, 9;

ул.Сходненская, 19, 8(7), 1, 3, 5, 27, 21, 3, 5, 9;

ул.Автотранспортная, 51/73, 51/2, 51/1, 51/1 стр.2, 51/81, 51/69, 51/31, 51/8, 51/132, 51/6, 51/53, 51/19, 51/1 17, 51/125, 51/9, 51/126, 85/5, 85/20, 85/17, 85/19, 85/3, 85/4, 87/18, 87/24, 79;

СНТ «Просвещение»;

СНТ « Спартак»;

СНТ «Прогресс».

Чтобы избежать несчастных случаев, горожан просят не оставлять газовое оборудование включенным.

Отметим, что 6 сентября без газа останутся жители Центрального и Дзержинского районов.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress