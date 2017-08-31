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В Волгограде почтут память погибших от рук террористов Печать
31.08.2017 16:20

В Волгограде почтут память погибших от рук террористов

В честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом волгоградцы смогут принять участие в памятных акциях.

Мероприятия будут посвящены памяти погибших и пострадавших в результате террористических актов на территории России.

В Волгограде памятные акции пройдут 3 сентября с 12.00 до 13.00 в Центральном, Красноармейском и Дзержинском районах на местах террористических актов.

Каждый желающий сможет прийти к привокзальной площади, памятнику самолету МиГ-21 и остановке «Лесобаза», чтобы возложить цветы. Все участники получат из рук «Волонтеров Победы» бумажных журавлей, символизирующих вечную память о погибших.

Напомним, что страшные теракты один за одним произошли в Волгограде в 2013 году. Сперва 21 октября в автобусе себя взорвала смертница. Затем 29 декабря еще один смертник подорвал себя на входе в Железнодорожный вокзал. На следующий день, 30 декабря, взрыв произошел в троллейбусе.

В результате трех терактов погиб 41 человек и пострадали больше сотни.

Юлия Соболева
Фото: Комитет молодежной политики

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