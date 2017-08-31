В Волгограде почтут память погибших от рук террористов

Мероприятия будут посвящены памяти погибших и пострадавших в результате террористических актов на территории России.

В Волгограде памятные акции пройдут 3 сентября с 12.00 до 13.00 в Центральном, Красноармейском и Дзержинском районах на местах террористических актов.

Каждый желающий сможет прийти к привокзальной площади, памятнику самолету МиГ-21 и остановке «Лесобаза», чтобы возложить цветы. Все участники получат из рук «Волонтеров Победы» бумажных журавлей, символизирующих вечную память о погибших.

Напомним, что страшные теракты один за одним произошли в Волгограде в 2013 году. Сперва 21 октября в автобусе себя взорвала смертница. Затем 29 декабря еще один смертник подорвал себя на входе в Железнодорожный вокзал. На следующий день, 30 декабря, взрыв произошел в троллейбусе.

В результате трех терактов погиб 41 человек и пострадали больше сотни.

Юлия Соболева

Фото: Комитет молодежной политики