Инвесторы готовы возродить «Химпром»
В Волгограде состоялось совещание по вопросу восстановления предприятия «Химпром». ....
Андрей Бочаров продолжает падение в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование деятельности глав суб....
|Волгоградские магазины заранее оповещают покупателей о «сухом законе» на 1 сентября
|31.08.2017 18:58
|
Информационные таблички о предстоящем запрете местные жители сегодня смогли увидеть в одном из магазинов торговой сети «Магнит» в поселке ГЭС.
Заботливые администраторы заранее оповестили покупателей о том, что 1 сентября у них не будет возможности приобрести спиртное.
- Уважаемые покупатели! 1 сентября в Волгоградской области введен запрет на продажу алкоголя с 08.00 до 16.00. Приносим Вам извинения за предоставленные неудобства, - сообщается на листочке.
С чем связано такое повышенное внимание «Магнита» к запрету на продажу алкоголя, неизвестно. Но, по всей видимости, таблички были сделаны для того, чтобы желающие выпить в честь Дня знаний смогли заранее приобрести алкоголь и не дать магазину упустить свою выгоду.
Отметим, что ограничение на продажу действует в регионе согласно закону Волгоградской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Он полностью запрещает торговать спиртным в День защиты детей и День знаний.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
Последние новости
-
18:58
Волгоградские магазины заранее оповещают покупателей о «сухом законе» на 1 сентября
-
17:44
Под Волгоградом чиновник идет под суд за обещание помочь с ЕГЭ
-
16:20
В Волгограде почтут память погибших от рук террористов
-
15:30
В Волгограде без газа оставят два района
-
15:14
Стали известны подробности убийства девушки в Родниковой долине
-
14:43
В регионе разыскивают грабителей с ружьями и бензорезом
-
14:40
В Волгограде ищут сбежавших из реабилитационного центра подростков
-
13:38
Под Волгоградом на сделку с наркосбытчиком вместо клиента пришли полицейские
-
13:33
Стелу «25 лет Волжскому» подсветят за 1 миллион рублей
-
13:12
Для кого засиял огнями Астраханский мост в Волгограде
-
12:19
В одной из квартир дома в Родниковой долине обнаружен труп девушки
-
11:54
На День города в небе над Волгоградом пройдет авиашоу
-
11:11
В Волгограде 16-летний подросток поджег иномарку отца возлюбленной
-
11:01
Назначен новый глава областного комитета по тарифам
Самое читаемое
-
17:44
Под Волгоградом чиновник идет под суд за обещание помочь с ЕГЭ
-
15:14
Стали известны подробности убийства девушки в Родниковой долине
-
14:43
В регионе разыскивают грабителей с ружьями и бензорезом
-
14:40
В Волгограде ищут сбежавших из реабилитационного центра подростков
-
13:38
Под Волгоградом на сделку с наркосбытчиком вместо клиента пришли полицейские
-
12:19
В одной из квартир дома в Родниковой долине обнаружен труп девушки
-
11:11
В Волгограде 16-летний подросток поджег иномарку отца возлюбленной
Последние комментарии
-
Автор нашумевшей видеоэкскурсии для Путина обратился к волгоградцам
-
Бред сивой кобылы.Сейчас налетит куча Едросовских интернет хомяков и начнут трещать, что сами виноваты ... >>
-
Лучше бы создал инициативную группу, чтобы раз в неделю, хотя бы на полчасика, люди выходили на ... >>
-
-
В Волгограде прохожий ударил проходившую мимо девушку по лицу. ВИДЕО
-
В одной из квартир дома в Советском районе обнаружен труп девушки
-
Это не детдомовцы ,случайно? >>
-
-
Детские площадки Волгограда опасны для малышей
-
Добрый день! Бульвар 30 лет Победы д.35. Детская игровая площадка находится в аварийном состоянии ... >>
-
-
Сотрудники ГИБДД в Волгограде из-за пробок просят не ждать их к месту происшествия
-
Правильно. Попрошайки на бесплатные мероприятия не выезжают. >>
-
-
Хочешь 25 тысяч? Роди до 23-х лет
-
Здравствуйте я родила дочь в 2015 а сына родила в 2016. Мне сейчас 21 год. Я попадаю под пособия? >>
-