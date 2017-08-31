Волгоградские магазины заранее оповещают покупателей о «сухом законе» на 1 сентября

Информационные таблички о предстоящем запрете местные жители сегодня смогли увидеть в одном из магазинов торговой сети «Магнит» в поселке ГЭС.

Заботливые администраторы заранее оповестили покупателей о том, что 1 сентября у них не будет возможности приобрести спиртное.

- Уважаемые покупатели! 1 сентября в Волгоградской области введен запрет на продажу алкоголя с 08.00 до 16.00. Приносим Вам извинения за предоставленные неудобства, - сообщается на листочке.

С чем связано такое повышенное внимание «Магнита» к запрету на продажу алкоголя, неизвестно. Но, по всей видимости, таблички были сделаны для того, чтобы желающие выпить в честь Дня знаний смогли заранее приобрести алкоголь и не дать магазину упустить свою выгоду.

Отметим, что ограничение на продажу действует в регионе согласно закону Волгоградской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции». Он полностью запрещает торговать спиртным в День защиты детей и День знаний.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»