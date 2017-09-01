Мэрия Волгограда определила места парковок на время празднования Дня города

Для безопасности и удобства горожан в Центральном районе на время празднования Дня города будут организованы парковочные места для автомобилей. Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, во второе воскресенье сентября город-герой отпразднует свой 428-й День рождения. Праздничные мероприятия начнутся в Волгограде еще накануне этой даты. В этом году, в преддверии ЧМ-2018 по футболу, праздник пройдет под девизом "Волгоград – город спортивных достижений!". Празнование включит в себя порядка 100 различных мероприятий для детей и взрослых. Для безопасности и удобства горожан в Центральном районе в эти дни будут организованы парковочные места для автомобилей. 9 сентября свои автомобили можно будет припарковать на проезжих частях следующих улиц:

- ул. Комсомольской в границах от ул. Советской до проспекта им. В.И. Ленина,

- ул. Наумова в границах от улицы Советской до проспекта им. В.И. Ленина,

- ул. Советской в границах ул. 13-ой Гвардейской до Наумова,

- ул.Советской в границах ул. Родимцева до ул. Комсомольской,

- ул. Глубокоовражной в границах от улицы Коммунистической до ул Симбирской,

- ул. 7-ой Гвардейской в границах от проспекта им. В.И. Ленина до ул.Чуйкова. В воскресенье, 10 сентября, парковочные места будут организованы на следующих улицах:

- на Площади Павших Борцов в границах от улицы Володарского до улицы Гоголя,

- ул. Володарского в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина,

- ул. Гоголя в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина,

- ул. Мира в границах от улицы Ленина до улицы Комсомольской,

- ул. Комсомольской в границах от ул. Советской до проспекта им. В.И. Ленина,

-ул. Советской в границах ул. Родимцева до ул. Комсомольской,

- ул. Советской в границах ул. 13-ой Гвардейской до Наумова,

- ул. Глубокоовражной в границах от ул. Коммунистической до ул. Симбирской,

- ул. Наумова в границах от ул. Советской до проспекта им. В.И. Ленина,

- ул. 7-ой Гвардейской в границах от проспекта им. В.И. Ленина до ул. Чуйкова. Кроме того на период проведения праздничных мероприятий волгоградцам рекомендуют использовать площадки крупных торговых объектов "Стройград", Европа-Сити-Молл" и "Пирамида". Надира Коннова

ФОТО: Администрация Волгограда < Предыдущая Следующая >