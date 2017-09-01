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|Мэрия Волгограда определила места парковок на время празднования Дня города
|01.09.2017 10:34
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, во второе воскресенье сентября город-герой отпразднует свой 428-й День рождения.
Праздничные мероприятия начнутся в Волгограде еще накануне этой даты. В этом году, в преддверии ЧМ-2018 по футболу, праздник пройдет под девизом "Волгоград – город спортивных достижений!". Празнование включит в себя порядка 100 различных мероприятий для детей и взрослых. Для безопасности и удобства горожан в Центральном районе в эти дни будут организованы парковочные места для автомобилей.
9 сентября свои автомобили можно будет припарковать на проезжих частях следующих улиц:
В воскресенье, 10 сентября, парковочные места будут организованы на следующих улицах:
Кроме того на период проведения праздничных мероприятий волгоградцам рекомендуют использовать площадки крупных торговых объектов "Стройград", Европа-Сити-Молл" и "Пирамида".
Надира Коннова
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