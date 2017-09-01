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Мэрия Волгограда определила места парковок на время празднования Дня города Печать
01.09.2017 10:34

Мэрия Волгограда определила места парковок на время празднования Дня города

Для безопасности и удобства горожан в Центральном районе на время празднования Дня города будут организованы парковочные места для автомобилей.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, во второе воскресенье сентября город-герой отпразднует свой 428-й День рождения.

Праздничные мероприятия начнутся в Волгограде еще накануне этой даты. В этом году, в преддверии ЧМ-2018 по футболу, праздник пройдет под девизом "Волгоград – город спортивных достижений!". Празнование включит в себя порядка 100 различных мероприятий для детей и взрослых. Для безопасности и удобства горожан в Центральном районе в эти дни будут организованы парковочные места для автомобилей.

9 сентября свои автомобили можно будет припарковать на проезжих частях следующих улиц:
- ул. Комсомольской в границах от ул. Советской до проспекта им. В.И. Ленина,
- ул. Наумова в границах от улицы Советской до проспекта им. В.И. Ленина,
- ул. Советской в границах ул. 13-ой Гвардейской до Наумова,
- ул.Советской в границах ул. Родимцева до ул. Комсомольской,
- ул. Глубокоовражной в границах от улицы Коммунистической до ул Симбирской,
- ул. 7-ой Гвардейской в границах от проспекта им. В.И. Ленина до ул.Чуйкова.

В воскресенье, 10 сентября, парковочные места будут организованы на следующих улицах:
- на Площади Павших Борцов в границах от улицы Володарского до улицы Гоголя,
- ул. Володарского в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина,
- ул. Гоголя в границах от улицы Коммунистической до проспекта им. В.И. Ленина,
- ул. Мира в границах от улицы Ленина до улицы Комсомольской,
- ул. Комсомольской в границах от ул. Советской до проспекта им. В.И. Ленина,
-ул. Советской в границах ул. Родимцева до ул. Комсомольской,
- ул. Советской в границах ул. 13-ой Гвардейской до Наумова,
- ул. Глубокоовражной в границах от ул. Коммунистической до ул. Симбирской,
- ул. Наумова в границах от ул. Советской до проспекта им. В.И. Ленина,
- ул. 7-ой Гвардейской в границах от проспекта им. В.И. Ленина до ул. Чуйкова.

Кроме того на период проведения праздничных мероприятий волгоградцам рекомендуют использовать площадки крупных торговых объектов "Стройград", Европа-Сити-Молл" и "Пирамида".

Надира Коннова
ФОТО: Администрация Волгограда

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