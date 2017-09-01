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|В Волгограде сняли рекламу пива с Родиной-матерью
|01.09.2017 11:24
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Как сообщили ИА "СоцИнформБюро" в пресс-службе антимонопольного органа, накануне региональное УФАС вынесло решение о том, что реклама продукции завода "Пивовар" с использованием изображения скульптуры «Родина-мать зовет!» и Георгиевской ленты, нарушает требования Закона о рекламе.
Комиссия антимонопольной службы пришла к выводу, что данная реклама пива неэтична: совместное использование образа Родины-матери и бутылок с алкоголем принижает значимость идеи, вложенной в создание памятника «Родина-мать зовёт!» и Георгиевской ленты. Кроме того, это может оскорбить ветеранов Великой Отечественной войны.
Рекламный баннер был демонтирован предпринимателем до вынесения решения, однако это не позволит представителям "Пивовара" уйти от ответственности. Представители пивоваренной компании на рассмотрение дела так и не явились и не дали никаких объяснений.
- Непредставление информации от лиц, привлеченных к рассмотрению дела, привело к затягиванию сроков рассмотрения дела. В связи с этим в отношении них возбуждается административное производство, - отметила заместитель руководителя УФАС по Волгоградской области Ирина Никуйко.
Напоминаем, ранее волгоградцы пожаловались в УФАС на некорректную наружную рекламу на территории завода "Пивовар". Горожане подсчитали, что завод "Пивовар" будто призывает завалить стеклотарой Мамаев курган. По итогам рассмотрения жалобы антимонопольщики возбудили дело за нарушение закона о рекламе.
Надира Коннова
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