Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», соответствующие документы были опубликованы накануне на официальном портале госзакупок.

Согласно размещенным данным, Волгоградская областная филармония планирует потратить на услуги по художественному оформлению сцены в Калачае-на-Дону 2 миллиона 300 тысяч рублей.

За эти средства подрядчик должен будет разместить яркие полотна для оформления сцены и боковых экранов на улице и внутри районного дома культуры.

Кроме этого, 1 миллион 800 тысяч рублей пойдет на покупку профессионального видеопроекционного оборудования, светодиодных экранов и передвижных телевизионных станций.

В технической документации указано, что для грандиозного празднования будет поставлено 3 светодиодных экрана, передвижная телевизионная станция и видеопроекторы.

Результаты аукционов будут подведены 15 сентября.

Напомним, что несколько дней назад в госзакупках появилась заявка на покупку праздничного фейерверка во время открытия памятной стелы «Город воинской славы» и гала-концерта за 1 миллион 100 тысяч рублей.

В ноябре 2017 года город Калач-на-Дону и поселок Пятиморск станут центром торжеств, посвященных юбилею начала контрнаступления под Сталинградом.

19 ноября в новом парке пройдет торжественное открытие стелы с изображением герба и текстом указа Президента РФ о присвоении Калачу-на-Дону звания «Герой воинской славы».

Юлия Соболева

Фото: Госзакупки