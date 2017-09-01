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|В Калаче-на-Дону поставят сцену за 4 миллиона рублей
|01.09.2017 12:16
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Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», соответствующие документы были опубликованы накануне на официальном портале госзакупок.
Согласно размещенным данным, Волгоградская областная филармония планирует потратить на услуги по художественному оформлению сцены в Калачае-на-Дону 2 миллиона 300 тысяч рублей.
За эти средства подрядчик должен будет разместить яркие полотна для оформления сцены и боковых экранов на улице и внутри районного дома культуры.
Кроме этого, 1 миллион 800 тысяч рублей пойдет на покупку профессионального видеопроекционного оборудования, светодиодных экранов и передвижных телевизионных станций.
В технической документации указано, что для грандиозного празднования будет поставлено 3 светодиодных экрана, передвижная телевизионная станция и видеопроекторы.
Результаты аукционов будут подведены 15 сентября.
Напомним, что несколько дней назад в госзакупках появилась заявка на покупку праздничного фейерверка во время открытия памятной стелы «Город воинской славы» и гала-концерта за 1 миллион 100 тысяч рублей.
В ноябре 2017 года город Калач-на-Дону и поселок Пятиморск станут центром торжеств, посвященных юбилею начала контрнаступления под Сталинградом.
19 ноября в новом парке пройдет торжественное открытие стелы с изображением герба и текстом указа Президента РФ о присвоении Калачу-на-Дону звания «Герой воинской славы».
Юлия Соболева
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