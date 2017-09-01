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В Калаче-на-Дону поставят сцену за 4 миллиона рублей Печать
01.09.2017 12:16

На праздничное украшение Калача-на-Дону уйдет больше 4 миллионов рублей

Власти области разместили заявки на оформление сцены и покупку видеопроекционного оборудования для празднования 75-летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», соответствующие документы были опубликованы накануне на официальном портале госзакупок.

Согласно размещенным данным, Волгоградская областная филармония планирует потратить на услуги по художественному оформлению сцены в Калачае-на-Дону 2 миллиона 300 тысяч рублей.

За эти средства подрядчик должен будет разместить яркие полотна для оформления сцены и боковых экранов на улице и внутри районного дома культуры.

Кроме этого, 1 миллион 800 тысяч рублей пойдет на покупку профессионального видеопроекционного оборудования, светодиодных экранов и передвижных телевизионных станций.

На праздничное украшение Калача-на-Дону уйдет больше 4 миллионов рублей

В технической документации указано, что для грандиозного празднования будет поставлено 3 светодиодных экрана, передвижная телевизионная станция и видеопроекторы.

На праздничное украшение Калача-на-Дону уйдет больше 4 миллионов рублей

Результаты аукционов будут подведены 15 сентября.

Напомним, что несколько дней назад в госзакупках появилась заявка на покупку праздничного фейерверка во время открытия памятной стелы «Город воинской славы» и гала-концерта за 1 миллион 100 тысяч рублей.

В ноябре 2017 года город Калач-на-Дону и поселок Пятиморск станут центром торжеств, посвященных юбилею начала контрнаступления под Сталинградом.

19 ноября в новом парке пройдет торжественное открытие стелы с изображением герба и текстом указа Президента РФ о присвоении Калачу-на-Дону звания «Герой воинской славы».

Юлия Соболева
Фото: Госзакупки

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