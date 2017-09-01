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1 сентября на междугородних маршрутках "Волгоград-Волжский" подорожала плата за проезд Печать
01.09.2017 12:27

1 сентября на междугородних маршрутках

Утро 1 сентября для жителей Волгоградской области началось с "сюрприза": стоимость проезда на маршруте №260, следующем от 38 микрорайона в Волжском до Кардиоцентра в Волгограде увеличилась на 5 рублей.

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой ИА "Волга-Каспий", об увеличении стоимости проезда на междугороднем маршруте №260 жители Волгограда и Волжского узнали в момент посадки в транспорт. Никаких опознавательных табличек на этот счет в салоне не было.

Обеспокоенные пассажиры уже начали подсчитывать убытки. Получалось, что для тех, кто ежедневно ездит из одного города в другой, затраты в месяц составят порядка 240 рублей в месяц.

Обратившись в мэрию Волжского, корреспондентам пояснили, что никаких официальных распоряжений от областного комитета тарифного регулирования об увеличении стоимости проезда не поступало. С 1 сентября никаких повышений стоимости проезда ни на муниципальном, ни на частном транспорте не планировалось. Оказалось, что это была инициатива перевозчика.

Если вы стали очевидцем подобных решений со стороны перевозчиков, то об этом следует сообщить на телефон горячей линии областного комитета тарифного регулирования 35-29-99.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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