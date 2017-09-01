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|В России могут запретить рекламу безалкогольного пива
|01.09.2017 13:39
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Как сообщает "СоцИнформБюро", если документ будет принят во всех инстанциях, то он начнет действовать не ранее 2019 года - после окончания мирового футбольного чемпионата.
По мнению авторов законопроекта, реклама безалкогольного пива еще опасней, чем алкогольного, потому что оно рождает иллюзию, что употребление безалкогольного пива безопасно.
Инициаторы поясняют, что когда речь идет о безалкогольном пиве, то все начинают думать про обычное. Кроме того, как считают депутаты, такая реклама нацелена на детей и подростков.
Надира Коннова
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