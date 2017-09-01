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Волгоградские красотки устроят автомобильный заезд в центре города Печать
01.09.2017 14:17

Волгоградские красотки утроят автомобильный заезд в центре города

Конкурс водительского мастерства «Автоледи-2017» пройдет 2 сентября на площади Павших борцов.

Организатором мероприятия выступит ГИБДД России, издательский «За рулем» и компания Chery.

Заезды прелестных девушек на автомобилях начнутся в 10.00 часов на площади Павших борцов.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», на оборудованном автодроме волгоградкам предстоит показать своё мастерство в трех заданиях – «змейка», «парковка» и «лабиринт».

Победительнице конкурса будет присвоен титул «Автоледи Волгограда-2017». Все участницы получат от организаторов памятные призы, а также особые условия приобретения автомобилей «Chery».

Так, купить Chery Tiggo 2 автоледи смогут со скидкой в 20 тысяч, на Tiggo 3 – 30 тысяч, на Tiggo 5 – 50 тысяч рублей.

Стоит сказать, что мероприятие пройдет в рамках «Большого тест-драйва – за рулем Chery», который уже прошел в Казани, Иваново, Твери, Брянске, Ярославле, Санкт-Петербурге и Воронеже.

Во время конкурса гости праздника смогут окунуться в праздничную атмосферу и получить фирменные сувениры.

Отметим, что цель конкурса – привлечь внимание местных жителей к необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что из-за «Автоледи-2017» на площади Павших борцов будет перекрыто движение с 21.00 часов 1 сентября до 20.00 2 сентября.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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