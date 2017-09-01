Инвесторы готовы возродить «Химпром»
В Волгограде состоялось совещание по вопросу восстановления предприятия «Химпром». ....
Андрей Бочаров продолжает падение в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование деятельности глав суб....
|В музее «Россия. Моя история» начали установку интерактивных экранов
|01.09.2017 16:39
|
Глава региона провел выездное совещание по поводу заключительного этапа строительства «Россия. Моя история», который завершится 1 октября 2017 года.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации области, с 1 сентября в музее начинается монтаж больше 300 видеопроекторов, а также интерактивных столов и панелей.
На данный момент возведение здания полностью завершилось, выполнена внешняя отделка. Ведутся работы по присоединению музея к различным сетям.
Напомним, что присоединение интерактивного музея к теплоснабжению обошлось региональной казне в 6,9 миллионов рублей. Еще за 4,5 миллиона компания «Концессии водоснабжения» выполняет подключение культурного объекта в системе водоснабжения и водоотведения.
Также 7 миллионов рублей из областного бюджета было потрачено на присоединение здания к электрическим сетям. Еще 115 миллионов власти отдали на благоустройство. Изначально полная стоимость нового интерактивного музея оценивалась в 470 миллионов рублей.
Известно, что в интерактивном музее волгоградцы смогут узнать об истории России от «Рюриковичей» до наших дней. Часть экспозиции будет отведена для истории региона.
На выездном совещании губернатор вновь уделил особое внимание на состояние прилегающей к музею территории.
В свой прошлый визит Андрей Бочаров объявил о том, что строительство нового музея – это только первый этап освоения всей царицынской поймы. Сначала губернатор планирует застроить часть до Астраханского моста, а после продвинуться за него.
Позже по вопросу дальнейшей судьбы поймы даже были проведены общественные слушания.
Там безымянный инвестор предложил построить на месте реки несколько гостиниц, жилых домов, а также аквапарк и дельфинарий. Однако такую идею большинство собравшихся не поддержали.
Несмотря на это, губернатор сегодня заявил, что пойму все же будут развивать.
- Мы комплексно подошли к решению этой задачи, чтобы заложить основу на десятки лет вперед и дальше развивать эту территорию, - заявил Андрей Иванович.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
17:20
Волгоградцы смогут увидеть икону «Умягчения злых сердец»
-
16:39
В музее «Россия. Моя история» начали установку интерактивных экранов
-
15:03
Найден предполагаемый виновник страшного пожара под Волгоградом
-
14:17
Волгоградские красотки устроят автомобильный заезд в центре города
-
14:14
Я знал, что нарушаю правила": Байкер перекрыл трассу ради спасения самоубийцы. ВИДЕО
-
13:39
В России могут запретить рекламу безалкогольного пива
-
12:27
1 сентября на междугородних маршрутках "Волгоград-Волжский" подорожала плата за проезд
-
12:16
В Калаче-на-Дону поставят сцену за 4 миллиона рублей
-
11:24
В Волгограде сняли рекламу пива с Родиной-матерью
-
11:12
В центре Волгограда без решения суда сносят магазины
-
10:34
Мэрия Волгограда определила места парковок на время празднования Дня города
-
10:25
Под Михайловкой пассажир легковушки погиб при столкновении с фурой
-
09:54
Под Волгоградом пьяные горе-"моряки" угнали и подожгли чужой автомобиль
-
03:55
Побед все нет, а штрафы у «Ротора» растут
Самое читаемое
-
15:03
Найден предполагаемый виновник страшного пожара под Волгоградом
-
14:14
Я знал, что нарушаю правила": Байкер перекрыл трассу ради спасения самоубийцы. ВИДЕО
-
11:12
В центре Волгограда без решения суда сносят магазины
-
10:25
Под Михайловкой пассажир легковушки погиб при столкновении с фурой
-
09:54
Под Волгоградом пьяные горе-"моряки" угнали и подожгли чужой автомобиль
-
03:09
Задержан подозреваемый в похищении человека. Видео
-
00:05
Росгвардия «накрыла» подпольное казино. Видео
Последние комментарии
-
Белки с Мамаева кургана разбрелись по Волгограду
-
На улице Елецкой,сегодня видели белочку. >>
-
-
В Волгограде банковских работников принуждают участвовать в благотворительности
-
В Красноармейском районе торжественно открыли новый фонтан
-
Ограбивший ювелирный салон в Камышине пустил себе пулю в лоб при штурме квартиры в Саратове
-
недопустимое содержимое:недо пустимое содержимоеgetto dayinsurance.or g/ - cheap car insurance quotes ... >>
-
-
Стелу «25 лет Волжскому» подсветят за 1 миллион рублей
-
Каждый день прохожу это место. Лучше бы эти денежки пустили на благоустройство прилегающей территории ... >>
-
-
Я знал, что нарушаю правила": Байкер перекрыл трассу ради спасения самоубийцы. ВИДЕО
-
Байкеру огромный РЕСПЕКТ !!!! Очень редко сейчас неравнодушные люди >>
-