В музее «Россия. Моя история» начали установку интерактивных экранов

Глава региона провел выездное совещание по поводу заключительного этапа строительства «Россия. Моя история», который завершится 1 октября 2017 года.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе администрации области, с 1 сентября в музее начинается монтаж больше 300 видеопроекторов, а также интерактивных столов и панелей.

На данный момент возведение здания полностью завершилось, выполнена внешняя отделка. Ведутся работы по присоединению музея к различным сетям.

Напомним, что присоединение интерактивного музея к теплоснабжению обошлось региональной казне в 6,9 миллионов рублей. Еще за 4,5 миллиона компания «Концессии водоснабжения» выполняет подключение культурного объекта в системе водоснабжения и водоотведения.

Также 7 миллионов рублей из областного бюджета было потрачено на присоединение здания к электрическим сетям. Еще 115 миллионов власти отдали на благоустройство. Изначально полная стоимость нового интерактивного музея оценивалась в 470 миллионов рублей.

Известно, что в интерактивном музее волгоградцы смогут узнать об истории России от «Рюриковичей» до наших дней. Часть экспозиции будет отведена для истории региона.

На выездном совещании губернатор вновь уделил особое внимание на состояние прилегающей к музею территории.

В свой прошлый визит Андрей Бочаров объявил о том, что строительство нового музея – это только первый этап освоения всей царицынской поймы. Сначала губернатор планирует застроить часть до Астраханского моста, а после продвинуться за него.

Позже по вопросу дальнейшей судьбы поймы даже были проведены общественные слушания.

Там безымянный инвестор предложил построить на месте реки несколько гостиниц, жилых домов, а также аквапарк и дельфинарий. Однако такую идею большинство собравшихся не поддержали.

Несмотря на это, губернатор сегодня заявил, что пойму все же будут развивать.

- Мы комплексно подошли к решению этой задачи, чтобы заложить основу на десятки лет вперед и дальше развивать эту территорию, - заявил Андрей Иванович.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгоградской области