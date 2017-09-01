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Волгоградцы смогут увидеть икону «Умягчения злых сердец» Печать
01.09.2017 17:20

Волгоградцы смогут увидеть икону «Умягчения злых сердец»

В Казанский кафедральный собор прибудет мироточивая икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец».

Святыню привезут в город-герой 6 сентября по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Германа.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волгоградской епархии, икона пробудет в городе до 14 сентября.

12 сентября святыню привезут на строящийся собор Александра Невского, где пройдет в 09.00 Божественная литургия.

Юлия Соболева
Фото: Волгоградская епархия

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