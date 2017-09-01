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«Танцующий» мост встал в километровой пробке Печать
01.09.2017 18:15

«Танцующий» мост встал в километровой пробке

Затор на мосту через Волгу образовался из-за аварии и дорожных работ.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», уже несколько часов на «танцующем» мосту наблюдается серьезная пробка.

«Танцующий» мост встал в километровой пробке

По словам автомобилистов, машины стоят из-за дорожного ремонта, а также аварии на участке от Краснослободска до хутора Бурковский.

Известно, что на дороге «притерлись» автомобиль Шкода и грузовик МАЗ.

«Танцующий» мост встал в километровой пробке

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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