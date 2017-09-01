«Танцующий» мост встал в километровой пробке

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», уже несколько часов на «танцующем» мосту наблюдается серьезная пробка.

По словам автомобилистов, машины стоят из-за дорожного ремонта, а также аварии на участке от Краснослободска до хутора Бурковский.

Известно, что на дороге «притерлись» автомобиль Шкода и грузовик МАЗ.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»