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|«Танцующий» мост встал в километровой пробке
|01.09.2017 18:15
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Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», уже несколько часов на «танцующем» мосту наблюдается серьезная пробка.
По словам автомобилистов, машины стоят из-за дорожного ремонта, а также аварии на участке от Краснослободска до хутора Бурковский.
Известно, что на дороге «притерлись» автомобиль Шкода и грузовик МАЗ.
Юлия Соболева
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