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В Дзержинском районе откроют сухой фонтан с подсветкой Печать
01.09.2017 18:21

В Дзержинском районе откроют сухой фонтан с подсветкой

Светодинамический фонтанный комплекс откроют в парке «Семейный».

Новый современный фонтан будет установлен в зеленой зоне на улице 8-й Воздушной Армии в парке «Семейный».

Архитектурная форма будет оборудована подсветкой и антивандальным настилом. Об этом сегодня сообщает мэрия Волгограда.

Работы будут начаты в середине сентября. Сначала подрядчику предстоит демонтировать конструкции старого фонтана.

Общая площадь фонтана составит 196 квадратных метров. Высота воды в фонтане составит от 20 см до 3 м в зависимости от программы. Конструкция позволит «играть» струями и светом.

Отметим, что в прошлом году парк «Семейный» занял второе место на конкурсе «Лучший парк Волгограда», за что получил на развитие 10 миллионов рублей.

На эти деньги для парка закупили два поливочных водопровода, детский электропаровоз и два батута.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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