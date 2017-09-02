Волгоград занял первое место по протяженности убитых дорог среди городов России. Соответствующая информация опубликована на сайте проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог". Волгоградцы отметили на карте Народного фронта 422 участка дорог общей протяженностью 354 км. Следом за Волгоградом в антирейтинге идут города-миллионники - Нижний Новгород (310 км), Санкт-Петербург (307 км) и Рязань (245 км). Напомним, что проект ОНФ, посвященный плохим дорогам, заработал в начале февраля этого года. 23 августа активисты проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» подвели итоги работы за первое полугодие. В региональном штабе Общероссийского народного фронта прошло заседание рабочей группы, посвященное дорожной ситуации в Волгограде и области. Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро" Следующая >