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Волгоград занял первое место по протяженности "убитых дорог" Печать
02.09.2017 00:16

Волгоград занял первое место по протяженности

Волгоград занял первое место по протяженности убитых дорог среди городов России. Соответствующая информация опубликована на сайте проекта "Дорожная инспекция ОНФ / Карта Убитых Дорог".

Волгоградцы отметили на карте Народного фронта 422 участка дорог общей протяженностью 354 км.

Волгоград занял первое место по протяженности

Следом за Волгоградом в антирейтинге идут города-миллионники - Нижний Новгород (310 км), Санкт-Петербург (307 км) и Рязань (245 км).

Волгоград - лидер по протяженности

Напомним, что проект ОНФ, посвященный плохим дорогам, заработал в начале февраля этого года. 23 августа активисты проекта ОНФ «Дорожная инспекция/Карта убитых дорог» подвели итоги работы за первое полугодие. В региональном штабе Общероссийского народного фронта прошло заседание рабочей группы, посвященное дорожной ситуации в Волгограде и области.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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