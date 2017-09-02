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|В Волгограде выбрали лучших автоледи
|02.09.2017 18:01
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Организатором мероприятия выступили ГИБДД России по Волгоградской области, издательский дом «За рулем» и компания Chery.
На площади Павших борцов прекрасным волгоградкам была предоставлена возможность проявить себя за рулем автомобиля и побороться за звание лучшей автоледи этого года.
Конкурс для представительниц прекрасного пола проходил в два этапа. Сначала девушкам предложили пройти тест на знание правил дорожного движения.
На втором этапе участницам предстояло показать своё мастерство вождения на специально оборудованной площадке. На ярких автомобилях Chery Tiggo необходимо было проехать «змейкой», сделать круг задним ходом, припарковаться и выехать из импровизированного гаража.
Отметим, что конкурс «Автоледи-2017» смог собрать субботним утром дам разного возраста, рода занятий и стажа вождения.
Первой побороться за звание автоледи года вызвалась студентка ВолГУ и педагог по вокалу Александра Головченко со стажем вождения 1,8 лет.
- Всегда в шутку называла себя «автоледи». Когда узнала, что будет проводиться конкурс с таким названием, то решила поучаствовать. Проходить испытания мне было довольно легко, но были и новые для меня элементы вроде «лабиринта» задним ходом. Я такого никогда не делала, в автошколе не учили. Сейчас я вожу Ниссан Альмера, она по ощущениям намного меньше, чем масштабная Тигго, - поведала девушка.
Некоторым красавицам так понравился заезд, что они даже призадумались о покупке автомобиля Chery Tiggo.
-Площадка оказалась не сложной, для меня было в новинку делать круг задним ходом. Но на такой машине было грех не справиться. Решила поучаствовать, потому что интерес к автомобилям у меня с 13 лет. Сейчас езжу на Дэу Нексия. В скором будущем планирую сменить автомобиль и обязательно рассмотрю вариант приобретения Чери. У моей подруги одна из старых моделей, она всем довольна, - поделилась своими эмоциями автоледи с 6 летним стажем Маргарита Никитенко.
В ожидании своего заезда волгоградки обсуждали не только свои эмоции, но и стереотипы о женщинах на дорогах. Корреспонденту ИА «СоцИнформБюро» девушки рассказали, что встречают в свой адрес шутки и снисходительное отношение в основном в интернете. На дорогах же редко случается слышать нелестные комментарии о себе, только если от других автоледи.
- За рулем уже 5 лет, вожу «Ладу Калину», но только недавно столкнулась с хамством на дороге. Девушка, тоже за рулем «Калины», не пропустила меня. Так выбежала ее мама и начала на всю улицу кричать, что я права купила, - со смехом вспоминает волгоградка Марина Толстых.
Одна из участниц рассказала, что специально ради конкурса заехала в Волгоград по пути из Казани в Сочи.
-Я живу в городе Сочи и несколько дней назад отдыхала в Казани. Когда возвращалась домой, мне позвонила подруга и предложила заехать в Волгоград на «Автоледи-2017». Я сразу решила принять участие, даже не успела еще посмотреть город. После конкурса обязательно поеду на Мамаев курган, - поделилась историей Ирина Аймурзина, которая водит авто уже 20 лет.
Отметим, что для мужчин на площади Павших борцов был организован тест-драйв новых автомобилей Chery Tiggo 2, Chery Tiggo 3 и Chery Tiggo 5. Любой желающий при наличии водительского удостоверения смог прокатиться по центру города и получить призы от автомобильной компании.
Также гости мероприятия могли пройти испытание в очках виртуальной реальности, имитирующих состояние алкогольного опьянения. Таким образом инспекторы ГИБДД наглядно показывали, как меняется координация человека после употребления одной стопки водки.
В конце праздника жюри объявило лучших автоледи 2017 года. В теоретическом испытании победительницами стали Маргарита Никитенко, Ирина Лобикова и Аймурзина Ирина. С прохождением площадки лучше всех справилась Ольга Загребина.
Все участницы получили от организаторов памятные призы, а также особые условия приобретения автомобилей «Chery». Так, купить Chery Tiggo 2 автоледи смогут со скидкой в 20 тысяч, на Tiggo 3 – 30 тысяч, на Tiggo 5 – 50 тысяч рублей.
Стоит сказать, что мероприятие проходило в рамках «Большого тест-драйва – за рулем Chery», который уже прошел в Казани, Иваново, Твери, Брянске, Ярославле, Санкт-Петербурге и Воронеже.
Юлия Соболева
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