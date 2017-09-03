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Поезд Волгоград-Котельниково изменит график движения Печать
03.09.2017 18:37

Поезд Волгоград-Котельниково изменит график движения

Все в пути электричек до Котельниково сократится с понедельника.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ПривЖД, график движения пригородных поездов сообщением Волгоград 1 – Котельниково – Волгоград 1.

С 4 сентября из-за отмены остановок на станциях Заря и Капкинский будет сокращено время в пути.

Так, поезд №6211 Волгоград-1 – Котельниково будет отправляться из областной столицы ежедневно в 18.00, а прибывать в 21.41 (на 4 минуты раньше).

Электричка №6212 Котельниково – Волгоград-1 будет отправляться на 4 минуты позже в 4.36, а прибывать в Волгоград в 8.12, что на 2 минуты раньше.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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