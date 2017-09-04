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|Минтранс ограничит ручную кладь россиян
|04.09.2017 10:13
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Согласно документу, понятие «ручная кладь» будет официально определено, а перечень вещей, которые можно взять на борт бесплатно, четко оговорен. Помимо этого, чиновники собираются предоставить летящим вместе пассажирам возможность провозить совместный багаж весом в 30 килограммов.
Сотрудники ведомства считают, что подобные меры помогут избежать недоразумений и споров относительно того, какое количество вещей можно пронести на борт самолета одновременно.
В настоящее время авиакомпании обязаны бесплатно принимать не менее 10 килограммов багажа для каждого пассажира. Согласно новым правилам, только ручная кладь сможет весить не меньше 5 килограммов. Кроме этого, в салон самолета бесплатно можно взять дамскую сумку, портфель или рюкзак, детское питание для кормления ребенка, инвалидную коляску, детскую коляску или люльку, а также верхнюю одежду. При этом авиаперевозчикам оставят право устанавливать габариты выше перечисленных предметов.
Полина Макарова
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