Минтранс ограничит ручную кладь россиян



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на «Известия», в Минтрансе России разработали законопроект об определении правил перевозки багажа пассажирами авиалиний.

Согласно документу, понятие «ручная кладь» будет официально определено, а перечень вещей, которые можно взять на борт бесплатно, четко оговорен. Помимо этого, чиновники собираются предоставить летящим вместе пассажирам возможность провозить совместный багаж весом в 30 килограммов.

Сотрудники ведомства считают, что подобные меры помогут избежать недоразумений и споров относительно того, какое количество вещей можно пронести на борт самолета одновременно.

В настоящее время авиакомпании обязаны бесплатно принимать не менее 10 килограммов багажа для каждого пассажира. Согласно новым правилам, только ручная кладь сможет весить не меньше 5 килограммов. Кроме этого, в салон самолета бесплатно можно взять дамскую сумку, портфель или рюкзак, детское питание для кормления ребенка, инвалидную коляску, детскую коляску или люльку, а также верхнюю одежду. При этом авиаперевозчикам оставят право устанавливать габариты выше перечисленных предметов.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress