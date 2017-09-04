Кадры с тушения пожаров в регионе, снятые от первого лица, опубликовал накануне пожарный сводного мобильного отряда МЧС России на видеохостинке YouTube.

На видеозаписи спасатель показал, как велась ликвидация огня в Дубовском, Михайловском районах, а также близ поселка Каменный буерак.

Напомним, что огненная стихия разбушевалась под Волгоградом две недели назад. Сильные пожары были зафиксированы в 21 муниципальном образовании области, включая областной центр.

Борьбу с огнем вели спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, военные, общественники, добровольцы, простые жители. Была привлечена авиация МЧС.

Отметим, что недавно были задержаны подростки, которых подозревают в причастности к пожару в Дзержинском районе. 25 августа они подожгли траву неподалеку от дома №17 по улице Космонавтов.

Также полиция установила личность подозреваемого, из-за которого произошел ландшафтный пожар в Городищенском районе.

Юлия Соболева

Фото, видео: Пожарный Волгограда