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|Волгоградский спасатель снял на видео тушение страшных пожаров в регионе
|04.09.2017 10:44
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Кадры с тушения пожаров в регионе, снятые от первого лица, опубликовал накануне пожарный сводного мобильного отряда МЧС России на видеохостинке YouTube.
На видеозаписи спасатель показал, как велась ликвидация огня в Дубовском, Михайловском районах, а также близ поселка Каменный буерак.
Напомним, что огненная стихия разбушевалась под Волгоградом две недели назад. Сильные пожары были зафиксированы в 21 муниципальном образовании области, включая областной центр.
Борьбу с огнем вели спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, военные, общественники, добровольцы, простые жители. Была привлечена авиация МЧС.
Отметим, что недавно были задержаны подростки, которых подозревают в причастности к пожару в Дзержинском районе. 25 августа они подожгли траву неподалеку от дома №17 по улице Космонавтов.
Также полиция установила личность подозреваемого, из-за которого произошел ландшафтный пожар в Городищенском районе.
Юлия Соболева
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