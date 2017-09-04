Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ликвидируют последствия "хлорного заражения" в ходе специальных учений.

Оперативная группа совершила 30-километровый марш своим ходом на штатной технике в район ЧС, откуда поступил условный сигнал о разгерметизации емкости с хлором в результате техногенной аварии на промышленном объекте. Информация была незамедлительно доведена до личного состава части (РХБЗ) командиром части.

После прибытия на место "аварии" военнослужащие оцепили зараженный участок, а на дорогах выставили посты дегазации и дезактивации. Мониторинг состояния окружающей среды провели экипажи машин радиационной и химической разведки.

Согласно плану учений, военнослужащие отдельной бригады РХБЗ должны отработать учебные задачи по ведению химической разведки и провести специальную обработку зданий на объекте ЧС. Кроме того, им предстоит ликвидировать последствия техногенной аварии.

После окончания учений специалистами специальной обработки будет развернут пункт и обработан весь личный состав и техника, принимавшая участие в ликвидации "аварии".

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа