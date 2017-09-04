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|Под Волгоградом в ходе учений ликвидируют последствия "хлорного заражения"
|04.09.2017 11:57
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ликвидируют последствия "хлорного заражения" в ходе специальных учений.
Оперативная группа совершила 30-километровый марш своим ходом на штатной технике в район ЧС, откуда поступил условный сигнал о разгерметизации емкости с хлором в результате техногенной аварии на промышленном объекте. Информация была незамедлительно доведена до личного состава части (РХБЗ) командиром части.
После прибытия на место "аварии" военнослужащие оцепили зараженный участок, а на дорогах выставили посты дегазации и дезактивации. Мониторинг состояния окружающей среды провели экипажи машин радиационной и химической разведки.
Согласно плану учений, военнослужащие отдельной бригады РХБЗ должны отработать учебные задачи по ведению химической разведки и провести специальную обработку зданий на объекте ЧС. Кроме того, им предстоит ликвидировать последствия техногенной аварии.
После окончания учений специалистами специальной обработки будет развернут пункт и обработан весь личный состав и техника, принимавшая участие в ликвидации "аварии".
Надира Коннова
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