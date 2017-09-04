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Аэропорт Волгограда станет центром притяжения творческих людей Печать
04.09.2017 12:10

Аэропорт Волгограда станет центром притяжения творческих людей

В воздушной гавани города-героя пройдет фестиваль творчества «PIPL FEST».

Больше восьмидесяти представителей творческих профессий соберутся 16 сентября на фестивале «PIPL FEST», который пройдет на территории Международного аэропорта Волгоград.

Мероприятие объединит людей, вовлеченных в современное искусство. Участие примут музыканты, художники, скульпторы, танцоры из Волгограда и других городов.

Как рассказали в мэрии Волгограда, во время феста гости могут посетить бесплатные мастер-классы, лекции, вставки современных художников.

На главной сцене мероприятия выступит творческий коллектив из Санкт-Петербурга «DEDOOX».

Аэропорт Волгограда станет центром притяжения творческих людей

Кроме этого, организаторы планируют провести распродажу, где все гости смогут продать или купить раритетные вещи с дачных чуланов и гаражей.

Вход на фестиваль платный. Всю информацию можно узнать на сайте мероприятия и в социальных сетях.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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