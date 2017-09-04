Аэропорт Волгограда станет центром притяжения творческих людей

Больше восьмидесяти представителей творческих профессий соберутся 16 сентября на фестивале «PIPL FEST», который пройдет на территории Международного аэропорта Волгоград.

Мероприятие объединит людей, вовлеченных в современное искусство. Участие примут музыканты, художники, скульпторы, танцоры из Волгограда и других городов.

Как рассказали в мэрии Волгограда, во время феста гости могут посетить бесплатные мастер-классы, лекции, вставки современных художников.

На главной сцене мероприятия выступит творческий коллектив из Санкт-Петербурга «DEDOOX».

Кроме этого, организаторы планируют провести распродажу, где все гости смогут продать или купить раритетные вещи с дачных чуланов и гаражей.

Вход на фестиваль платный. Всю информацию можно узнать на сайте мероприятия и в социальных сетях.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда