Росстат заявил об увеличении числа 100-летних россиян

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», согласно данным Росстата, в России проживает свыше 15 тысяч человек, которым уже исполнилось 100 лет. При этом в 2016 году долгожителей было около четырнадцати тысяч.

Демографы отмечают, что среди тех, кому стукнуло по 100 лет, представительниц прекрасного пола больше в несколько раз.

Специалисты полагают, что в целом увеличение продолжительности жизни связано с усовершенствованием медицинских технологий.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress