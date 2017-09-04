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Росстат заявил об увеличении числа 100-летних россиян Печать
04.09.2017 12:30

Росстат заявил об увеличении числа 100-летних россиян

Ведомство опубликовало исследование о российских долгожителях. Так, по состоянию на январь текущего года, в стране насчитывается более 15 тысяч человек, которые отметили свое 100-летие.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», согласно данным Росстата, в России проживает свыше 15 тысяч человек, которым уже исполнилось 100 лет. При этом в 2016 году долгожителей было около четырнадцати тысяч.

Демографы отмечают, что среди тех, кому стукнуло по 100 лет, представительниц прекрасного пола больше в несколько раз.

Специалисты полагают, что в целом увеличение продолжительности жизни связано с усовершенствованием медицинских технологий.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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