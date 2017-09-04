В Волгограде активисты вновь подняли вопрос о переводе стрелок

Как стало известно "СоцИнформБюро", волгоградские активисты еще раз напомнили горожанам о необходимости обращений в областную Думу. На улицах города начали появляться листовки с призывом действовать и обращаться к председателю комитета по здоровью Семеновой Н.В., ответственной в вопросе по переводу часов, а также председателю облдумы Семисотову Н.П.

При этом активисты отмечают, что Астрахань, Ульяновск, Саратов и еще семь регионов страны уже перешли на удобное время.

- Жители Волгограда, уставшие ждать решения властей о переводе времени на 1 час вперёд по примеру соседей из Астрахани и Саратова, перешли на метод работы революционеров и подпольщиков, распространяя листовки в транспорте, общественных местах и т.д. Их можно увидеть в областном центре, городе-спутнике Волжском и в некоторых других населённых пунктах. В областном парламенте сейчас находятся три законопроекта о переходе региона в часовую зону МСК+1 и это больше похоже на издёвку над здравым смыслом! В сентябре чиновники опять будут говорить о необходимости дополнительного мониторинга, Не будьте "ждунами", действуйте, - говорят активисты.

Напомним, 14 июня скандалом завершилось заседание комитета здравоохранения, на котором рассматривался внесенный 12 мая законопроект о переводе в регионе часов. Практически все члены комитета выступили против законопроекта, заявив, что "вопрос еще до конца не изучен, мнения разные и практически разделились пополам". Этот вопрос было решено вновь рассмотреть на заседании в сентябре, когда Дума вернется после отпуска.

Отметим, что разговоры о переводе стрелок в регионе на час вперед от московского ведутся с конца 2015 года.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"