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|В Волгограде активисты вновь подняли вопрос о переводе стрелок
|04.09.2017 12:51
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Как стало известно "СоцИнформБюро", волгоградские активисты еще раз напомнили горожанам о необходимости обращений в областную Думу. На улицах города начали появляться листовки с призывом действовать и обращаться к председателю комитета по здоровью Семеновой Н.В., ответственной в вопросе по переводу часов, а также председателю облдумы Семисотову Н.П.
При этом активисты отмечают, что Астрахань, Ульяновск, Саратов и еще семь регионов страны уже перешли на удобное время.
- Жители Волгограда, уставшие ждать решения властей о переводе времени на 1 час вперёд по примеру соседей из Астрахани и Саратова, перешли на метод работы революционеров и подпольщиков, распространяя листовки в транспорте, общественных местах и т.д. Их можно увидеть в областном центре, городе-спутнике Волжском и в некоторых других населённых пунктах. В областном парламенте сейчас находятся три законопроекта о переходе региона в часовую зону МСК+1 и это больше похоже на издёвку над здравым смыслом! В сентябре чиновники опять будут говорить о необходимости дополнительного мониторинга, Не будьте "ждунами", действуйте, - говорят активисты.
Напомним, 14 июня скандалом завершилось заседание комитета здравоохранения, на котором рассматривался внесенный 12 мая законопроект о переводе в регионе часов. Практически все члены комитета выступили против законопроекта, заявив, что "вопрос еще до конца не изучен, мнения разные и практически разделились пополам". Этот вопрос было решено вновь рассмотреть на заседании в сентябре, когда Дума вернется после отпуска.
Отметим, что разговоры о переводе стрелок в регионе на час вперед от московского ведутся с конца 2015 года.
Надира Коннова
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