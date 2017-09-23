Волгоградцы смогут покупать билеты в Молодежный театр онлайн

Предоставить возможность покупать билеты не в кассе театра попросили жители отдаленных районов Волгограда – Красноармейского и Кировского. Они рассказали, что попасть на спектакли в Молодежку порой очень сложно, поскольку билеты сразу раскупают.

В результате руководство театра приняло решение открыть на сайте онлайн-продажу билетов. Теперь каждый волгоградец сможет оплачивать их в любое время суток с помощью банковской карты.Безналичная оплата появилась и в кассах учреждения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, также театр приспособили для маломобильных групп населения.

Юлия Соболева

Фото: Молодежный театр