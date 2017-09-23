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Волгоградцы смогут покупать билеты в Молодежный театр онлайн Печать
23.09.2017 11:22

Волгоградцы смогут покупать билеты в Молодежный театр онлайн

Приобретать билеты на постановки Волгоградского молодежного театра через интернет можно будет с 1 октября.

Предоставить возможность покупать билеты не в кассе театра попросили жители отдаленных районов Волгограда – Красноармейского и Кировского. Они рассказали, что попасть на спектакли в Молодежку порой очень сложно, поскольку билеты сразу раскупают.

В результате руководство театра приняло решение открыть на сайте онлайн-продажу билетов. Теперь каждый волгоградец сможет оплачивать их в любое время суток с помощью банковской карты.Безналичная оплата появилась и в кассах учреждения.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, также театр приспособили для маломобильных групп населения.

Юлия Соболева
Фото: Молодежный театр

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