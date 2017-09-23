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В Советском районе начали уборку мусорных завалов Печать
23.09.2017 15:27

В Советском районе начали уборку мусорных завалов

Администрация Волгограда сообщает о старте уборки мусора рядом с поселком Водный.

Муниципальная техника начала расчистку свалки, которая скопилась неподалеку от поселка Водный в Советском районе города. Всего рабочим предстоит вывезти около 2 тысяч кубометров мусора.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии, данная работа будет проведена в целях профилактики возгораний. Кроме уборки мусора на территории пройдет покос сухой растительности.

Позже на расчищенном месте появятся предупреждающие о штрафах таблички, с населением будет проведена параллактическая работа. Кроме того, планируется ликвидация стихийной свалки возле ТСН «Червленое».

Все работы планируется провести до холодов.

В городской администрации сообщают, что всего в Советском районе пройдет уборка 26 стихийных свалок общей площадью в 55 гектаров.

Контракт на ликвидацию мест несанкционированного размещения отходов был заключен между мэрией и компанией «ВолгоградАвтоСтрой» этим летом.

Стоимость работ составила почти 2 миллиона рублей.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

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