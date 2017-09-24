В Волгограде начинает заметно холодать

В город-герой наконец приходит осенняя погода. Жара начинает стремительно отступать, а ночью на улице уже не обойтись без куртки.

Как передает Волгоградский ЦГМС, начало последней недели сентября будет ветреным и прохладным.

В понедельник, 25 сентября, утром и вечером порывы ветра будут достигать 15 м/с. Ночью похолодает до +6...+8 градусов. Днем столбик термометра покажет +16...+18 градусов.

Во вторник, 26 сентября, ночью тоже будет холодно. Температура составит +5...+7 градусов. Днем потеплеет до +16...+18 градусов.

Осадков в эти дни не ожидается.

Стоит напомнить, что несмотря на похолодание, в регионе продолжает действовать противопожарный режим, который предполагает запрет на посещение лесов и розжиг костров.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress