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На Мамаевом кургане отметили юбилей мотострелковой дивизии Печать
24.09.2017 16:58

На Мамаевом кургане отметили юбилей мотострелковой дивизии

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа поднялись на главную высоту России, чтобы отпраздновать 75-летие со дня формирования.

В честь праздника на Мамаевом кургане прошел торжественный митинг, который начался с выноса Государственного флага Российской федерации, Боевого знамени части и Знамени Победы.

На Мамаевом кургане отметили юбилей мотострелковой дивизии

Наиболее отличившиеся на службе мужчины во время мероприятия были награждены ценными подарками и грамотами от воинской части и администрации Волгограда.

Поздравить мотострелковое соединение приехали представители администрации Волгограда, Герой России Валерий Ростовщиков, бывшие командиры.

На Мамаевом кургане отметили юбилей мотострелковой дивизии

К памятникам воинам, погибшим во время Сталинградской битвы, военнослужащие и рота Почетного караула возложили венки. После митинга состоялся праздничный концерт в гарнизонном доме офицеров.

На Мамаевом кургане отметили юбилей мотострелковой дивизии

Юлия Соболева
Фото: пресс-служба ЮВО

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