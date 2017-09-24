На Мамаевом кургане отметили юбилей мотострелковой дивизии

Военнослужащие мотострелкового соединения Южного военного округа поднялись на главную высоту России, чтобы отпраздновать 75-летие со дня формирования. В честь праздника на Мамаевом кургане прошел торжественный митинг, который начался с выноса Государственного флага Российской федерации, Боевого знамени части и Знамени Победы. Наиболее отличившиеся на службе мужчины во время мероприятия были награждены ценными подарками и грамотами от воинской части и администрации Волгограда. Поздравить мотострелковое соединение приехали представители администрации Волгограда, Герой России Валерий Ростовщиков, бывшие командиры. К памятникам воинам, погибшим во время Сталинградской битвы, военнослужащие и рота Почетного караула возложили венки. После митинга состоялся праздничный концерт в гарнизонном доме офицеров. Юлия Соболева

Фото: пресс-служба ЮВО < Предыдущая Следующая >