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|Любителей корейской культуры приглашают на фестиваль
|24.09.2017 21:15
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Мероприятие пройдет в стенах Центрального концертного зала Волгограда 14 октября.
Программа фестиваля будет разбила на 2 части: интерактивную и концертную. Во время первой для всех гостей будут работать выставки, ярмарки и кулинарное шоу. Любой желающий даже сможет примерить национальный костюм Кореи – ханбок.
На гала-концерте танцевальные коллективы из многих городов России выступят в популярном жанре «к-поп». Также ожидается участие коллектива из Кореи.
Приобщиться к корейской культуре волгоградцы смогут 14 октября в 11.00.
Юлия Соболева
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