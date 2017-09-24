Любителей корейской культуры приглашают на фестиваль

Мероприятие пройдет в стенах Центрального концертного зала Волгограда 14 октября.

Программа фестиваля будет разбила на 2 части: интерактивную и концертную. Во время первой для всех гостей будут работать выставки, ярмарки и кулинарное шоу. Любой желающий даже сможет примерить национальный костюм Кореи – ханбок.

На гала-концерте танцевальные коллективы из многих городов России выступят в популярном жанре «к-поп». Также ожидается участие коллектива из Кореи.

Приобщиться к корейской культуре волгоградцы смогут 14 октября в 11.00.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress