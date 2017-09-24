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Любителей корейской культуры приглашают на фестиваль Печать
24.09.2017 21:15

Любителей корейской культуры приглашают на фестиваль

Волгоградский корейский центр «Миринэ» организует для волгоградцев традиционный праздник.

Мероприятие пройдет в стенах Центрального концертного зала Волгограда 14 октября.

Программа фестиваля будет разбила на 2 части: интерактивную и концертную. Во время первой для всех гостей будут работать выставки, ярмарки и кулинарное шоу. Любой желающий даже сможет примерить национальный костюм Кореи – ханбок.

На гала-концерте танцевальные коллективы из многих городов России выступят в популярном жанре «к-поп». Также ожидается участие коллектива из Кореи.

Приобщиться к корейской культуре волгоградцы смогут 14 октября в 11.00.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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