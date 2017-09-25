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|В Волжском спасли упавшего слетка степного орла
|25.09.2017 15:10
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Как стало известно "СоцИнформБюро", несчастного пернатого обнаружил сегодня утром на ТЭЦ-2 один из работников фирмы-подрядчика.
Птенец орла лежал на земле, не подавая признаков жизни. У птицы было переломано крыло.
Пернатого погрузили в коробку и доставили на городскую станцию юннатов, где его передали специалистам. Спасители даже купили для орленка корм и витамины.
- Птица сильно обезвожена и значительно потеряла в весе, - цитирует издание слова работника станции Елены Кочетковой.- Вероятно, слеток степного орла попал в высоковольтные провода и пролежал несколько дней на земле, пока его не обнаружили работники. Надежда на выздоровление, хоть и небольшая, но все же есть.
Наша справка:
Степной орел относится к редким видам птиц и занесен в Красную книгу РФ. До 1950-х годов, когда началась массовая распашка целинных и залежных земель, степной орел был обычной и широко распространенной птицей Волгоградского региона. В настоящее время гнездовья нескольких пар находятся в природном парке "Эльтонский". Небольшие изолированные очаги гнездования сохранились на Калачской излучине Дона (20—25 пар), в Волго-Иловлинском междуречье (до 5 пар), южнее Волго-Донского канала (13—15 пар).
Надира Коннова
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