Ремонт 3-й продольной подходит к концу

Рабочие приступили к заключительному этапу ремонта одной из главных магистралей Волгограда. Техническая готовность объекта составляет 87 %.

Напомним, что ремонта 3-й продольной волгоградцы ждали много лет. Многочисленные выбоины и трещины на дороге даже вывели ее в лидеры проекта ОНФ «Убитые дороги».

Общая стоимость ремонтных работ на 3-й Продольной составила 628 226 308 рублей. Данные средства частично были выделены из бюджетов области и города.

На данный момент на участке в 10,8 километров дорожники уже укладывают верхний слой асфальтобетонного покрытия.

В администрации области уверяют, что ремонт ведется по графику. Сдать работы подрядчик может уже в середине октября. Гарантийный срок составит 4 года с даты приема работ.

Напомним, что подрядчиком для ремонта 3-й продольной была выбрана строительная компания ООО «ТрансСервис», которая также прокладывает Нулевую Продольную и доделывает Шоссе авиаторов.

К слову, в еще в июле готовность Нулевой продольной составила 70%. Там подрядчик также стал переходить к завершающей стадии.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгоградской области