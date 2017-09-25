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|Комиссия Совфеда в октябре проверит готовность Волгограда к ЧМ-2018
|25.09.2017 15:43
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Как сообщает "СоцИнформБюро", в начале октябре комиссия посетит Волгоград и Нижний Новгород, в ноябре Ростов-на-Дону и Самару, а в декабре - Саранск и Екатеринбург. Об этом стало известно от председателя комиссии Андрея Кутепова.
- То, что мы подойдем к чемпионату мира в стопроцентной готовности, нет никакого сомнения. Сейчас нужно думать на глобальную перспективу: как мы будем использовать инфраструктуру, как будет пропагандироваться спорт, какие кадры мы будем воспитывать, - заявил Кутепов.
Напомним, 25 июля Волгоград с рабочим визитом посетил заместитель Председателя Правительства России Виталий Мутко. Чиновник проинспектировал стадион «Волгоград-Арена», а также готовящиеся к ЧМ инфраструктурные объекты. Итогом стало заявление Мутко, что объекты в Волгограде строятся по графику. Однако с позицией чиновника не согласна региональная контрольно-счетная палата, опубликовавшая результаты аудита по строящимся объектам к ЧМ-2018. Согласно отчету, из графика выбились три объекта: тренировочная база «Зенит», очистные сооружения и шоссе Авиаторов.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Надира Коннова
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