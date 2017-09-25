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Волгоградская Гордума рассмотрит вопрос о собственном сокращении Печать
25.09.2017 16:19

Волгоградская Гордума рассмотрит вопрос о собственном сокращении

27 сентября на заседании осенней сессии Городская Дума рассмотрит вопрос о внесении изменений в Устав города-героя Волгограда, в частности сокращение количества депутатов.


Как ранее сообщало ИА «СоцИнформБюро», в Городскую Думу внесли проект решения об изменениях в Уставе Волгограда, связанных с сокращением количества депутатов нового созыва. Согласно документу, вместо 48 народных избранников предусмотрено уменьшение их штата до 36 человек.

Напомним, автором инициативы выступила фракция «Единая Россия». По мнению представителей правящей партии, сокращение количества депутатов в новом созыве должно снизить бюджетные расходы.

Однако с таким решением согласны не все избранники народа. Так, в ходе прошлого заседания против инициативы выступил Дмитрий Крылов.

- Изначально избирательный округ состоял из 17 тысяч человек, потом его сделали 36 тысяч человек, сейчас вы предлагаете ещё его увеличить. Жители и так депутатов не видят, а теперь вообще не смогут достучаться до народных избранников. Мы должны тесно работать с гражданами, и теперь это станет ещё сложнее, - высказался Дмитрий Вадимович.

А в ходе публичных слушаний сокращение депутатов поддержали 37 человек из 39 пришедших. При этом большинство присутствующих составляли представители депутатского корпуса и Молодой Гвардии «Единой России».

Теперь вопрос сокращения вынесли на заседание представительного органа. Если такое решение одобрят, то число депутатов в Гордуме уменьшится уже в будущем созыве.

Стоит отметить, что в то время, как в Городской Думе планируется сокращение в целях экономии, в Областной Думе идет ремонт стоимостью в 5 миллионов рублей и закупается мебель еще за 4 миллиона рублей.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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