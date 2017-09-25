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|Волгоградская Гордума рассмотрит вопрос о собственном сокращении
|25.09.2017 16:19
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Напомним, автором инициативы выступила фракция «Единая Россия». По мнению представителей правящей партии, сокращение количества депутатов в новом созыве должно снизить бюджетные расходы.
Однако с таким решением согласны не все избранники народа. Так, в ходе прошлого заседания против инициативы выступил Дмитрий Крылов.
- Изначально избирательный округ состоял из 17 тысяч человек, потом его сделали 36 тысяч человек, сейчас вы предлагаете ещё его увеличить. Жители и так депутатов не видят, а теперь вообще не смогут достучаться до народных избранников. Мы должны тесно работать с гражданами, и теперь это станет ещё сложнее, - высказался Дмитрий Вадимович.
А в ходе публичных слушаний сокращение депутатов поддержали 37 человек из 39 пришедших. При этом большинство присутствующих составляли представители депутатского корпуса и Молодой Гвардии «Единой России».
Теперь вопрос сокращения вынесли на заседание представительного органа. Если такое решение одобрят, то число депутатов в Гордуме уменьшится уже в будущем созыве.
Стоит отметить, что в то время, как в Городской Думе планируется сокращение в целях экономии, в Областной Думе идет ремонт стоимостью в 5 миллионов рублей и закупается мебель еще за 4 миллиона рублей.
Полина Макарова
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