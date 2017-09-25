Летом в Волгоградской области утонуло 69 человек

В этом году спасателям удалось не допустить роста числа гибели людей на водных объектах Волгоградской области. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Согласно опубликованным итогам купального сезона 2017 года, в водоемах региона погибло 69 человек, в том числе и 6 детей. В прошлом году количество утонувших составило 75 человек и 7 детей.

Спасти в указанный период сотрудникам МЧС удалось 113 человек, в том числе и 31 ребенка.

Большая часть несчастных случаев на воде происходила в непроверенных и неблагоустроенны для купания местах. Основной причиной смерти детей стал недостаточный контроль со стороны родителей.

Весь период госинспекторы ГИМС проводили рейды и профилактическую работу с населением. На осенне-зимний период также будет вестись контроль на водных объектах.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»