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Летом в Волгоградской области утонуло 69 человек Печать
25.09.2017 16:36

Летом в Волгоградской области утонуло 69 человек

ГИМС МЧС России по региону опубликовал итоги купального сезона 2017 года.

В этом году спасателям удалось не допустить роста числа гибели людей на водных объектах Волгоградской области. Об этом ИА «СоцИнформБюро» сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

Согласно опубликованным итогам купального сезона 2017 года, в водоемах региона погибло 69 человек, в том числе и 6 детей. В прошлом году количество утонувших составило 75 человек и 7 детей.

Спасти в указанный период сотрудникам МЧС удалось 113 человек, в том числе и 31 ребенка.

Большая часть несчастных случаев на воде происходила в непроверенных и неблагоустроенны для купания местах. Основной причиной смерти детей стал недостаточный контроль со стороны родителей.

Весь период госинспекторы ГИМС проводили рейды и профилактическую работу с населением. На осенне-зимний период также будет вестись контроль на водных объектах.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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