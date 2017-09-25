Компания «Концессии водоснабжения» подключит новый участок водовода. Работы будут вестись на водопроводной сети от проспекта Ленина до поселка Нижние Баррикады. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в компании «Концессии водоснабжения», из-за этого с 8.30 26 сентября 2017 года до 19.00 27 сентября 2017 года будет ограничено водоснабжение по следующим адресам: пр. Ленина, д. №114;

ул. Тряскина, д. №1-50;

ул. Прибалтийская, д. №1-17;

пр. Волжский, д. №2, 4, 6, 8, 12;

ул. Матевосяна, д. №18, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36;

ул. Чистоозерная, д. №12, 14, 14а, 16, 16а, 51, 53, 53а;

пос. Металлургов, д. №12-190. В период отключения обещают организовать подвоз воды. Юлия Соболева

Фото: globallookress Следующая >