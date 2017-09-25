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В Краснооктябрьском районе на сутки отключат воду Печать
25.09.2017 17:44

В Краснооктябрьском на сутки отключат воду

Компания «Концессии водоснабжения» подключит новый участок водовода.

Работы будут вестись на водопроводной сети от проспекта Ленина до поселка Нижние Баррикады.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в компании «Концессии водоснабжения», из-за этого с 8.30 26 сентября 2017 года до 19.00 27 сентября 2017 года будет ограничено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Ленина, д. №114;
ул. Тряскина, д. №1-50;
ул. Прибалтийская, д. №1-17;
пр. Волжский, д. №2, 4, 6, 8, 12;
ул. Матевосяна, д. №18, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36;
ул. Чистоозерная, д. №12, 14, 14а, 16, 16а, 51, 53, 53а;
пос. Металлургов, д. №12-190.

В период отключения обещают организовать подвоз воды.

Юлия Соболева
Фото: globallookress

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