Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
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|Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
|26.09.2017 11:44
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Как сообщает "СоцИнформБюро", одним из распространённых мифов, по словам активистов, является факт того, что Волгоград всегда был в одном часовом поясе с Москвой.
- С 1925 по 1988 годы волгоградское время на один час отличалось от московского. Все переводы стрелок зафиксированы и описаны в трёх статьях Википедии — Время в России, Московское время и Дискретное время, - говорят активисты.
Общественники отмечают, что Волгоград — отдельный город на расстоянии тысячи километров от столицы и не будет ничего странного, если такой крупный город будет иметь местное время, удобное, прежде всего, жителям.
Второй миф - разница с Москвой не такая существенная. На это активисты говорят, что текущее время (зафиксированное "зимнее" без сезонных переводов стрелок) — проблема не только Волгоградской области, но и самой Москвы. Множество москвичей также регулярно жалуются на ранние рассветы и отсутствие летнего времени.
Третий миф, актуальный для предпринимателей региона, связан с тем, что разница во времени с Москвой будет мешать бизнесу. Волгоградские общественники парируют: "Кто хочет работать — тот ищет способ, а кто не хочет — причину".
- Девять часовых поясов, существующих в России, не мешают другим регионам спокойно работать, вести бизнес и сотрудничать между собой, - уверяют активисты.
Напомним, в начале сентября на улицах города стали появляться листовки с призывом действовать и обращаться к председателю комитета по здоровью Семеновой Н.В., ответственной в вопросе по переводу часов, а также председателю облдумы Семисотову Н.П. При этом активисты напомнили, что Астрахань, Ульяновск, Саратов и еще семь регионов страны уже перешли на удобное время.
Разговоры о переводе стрелок в регионе на час вперед от московского ведутся с конца 2015 года. В Волгограде общество даже разделилось на два враждующих лагеря: одни за перевод часов, другие против.
Надира Коннова
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