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Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде Печать
26.09.2017 11:44

Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде

Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и заблуждениях, связанных с местным временем.

Как сообщает "СоцИнформБюро", одним из распространённых мифов, по словам активистов, является факт того, что Волгоград всегда был в одном часовом поясе с Москвой.

- С 1925 по 1988 годы волгоградское время на один час отличалось от московского. Все переводы стрелок зафиксированы и описаны в трёх статьях Википедии — Время в России, Московское время и Дискретное время, - говорят активисты.

Общественники отмечают, что Волгоград — отдельный город на расстоянии тысячи километров от столицы и не будет ничего странного, если такой крупный город будет иметь местное время, удобное, прежде всего, жителям.

Второй миф - разница с Москвой не такая существенная. На это активисты говорят, что текущее время (зафиксированное "зимнее" без сезонных переводов стрелок) — проблема не только Волгоградской области, но и самой Москвы. Множество москвичей также регулярно жалуются на ранние рассветы и отсутствие летнего времени.

Третий миф, актуальный для предпринимателей региона, связан с тем, что разница во времени с Москвой будет мешать бизнесу. Волгоградские общественники парируют: "Кто хочет работать — тот ищет способ, а кто не хочет — причину".

- Девять часовых поясов, существующих в России, не мешают другим регионам спокойно работать, вести бизнес и сотрудничать между собой, - уверяют активисты.

Напомним, в начале сентября на улицах города стали появляться листовки с призывом действовать и обращаться к председателю комитета по здоровью Семеновой Н.В., ответственной в вопросе по переводу часов, а также председателю облдумы Семисотову Н.П. При этом активисты напомнили, что Астрахань, Ульяновск, Саратов и еще семь регионов страны уже перешли на удобное время.

Разговоры о переводе стрелок в регионе на час вперед от московского ведутся с конца 2015 года. В Волгограде общество даже разделилось на два враждующих лагеря: одни за перевод часов, другие против.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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Комментарии   

 
+5 #1 Александрр 26.09.2017 12:29
Надо подать в суд на тех Волгоградцев, которые требуют перевести часы.
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-8 #2 ОРуВголос 26.09.2017 12:31
Предлагаю расстрелять Медведева отменившего перевод стрелок!
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