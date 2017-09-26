В конкурсе «Учитель года-2017» участвует педагог из Волгоградской области

Петр Байкалов вошел в число финалистов конкурса за звание лучшего педагога России. Учитель информатики еще в марте стал победителем в региональном отборочном туре.

Впереди учителям предстоит сразиться в трех очных турах с конкурсными заданиями. Первые два пройдут на базе сочинской школы №100.

Финальный тур состоится в Москве и завершится торжественным объявлением победителя 5 октября в День учителя в Государственном Кремлевском дворце. Главный приз конкурса – «Хрустальный пеликан».

Отметим, что Петр Байкалов имеет 22 года педагогического стажа и почетную грамоту министерства образования и науки Российской Федерации.

Получил образование в Волгоградском государственном педагогическом университете.

Напомним, что Волгоградская область участвует в конкурсе с 1990 года. За это время педагоги региона еще не разу не удостаивались главной награды.

В прошлом году Волгоград представлял учитель химии волгоградского лицея №5 им. Гагарина Евгений Ковалев. Педагог вошел в пятерку лучших и завоевал «Малый хрустальный пеликан».

Юлия Соболева

Фото: официальный сайт Петра Байкалова