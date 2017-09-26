Каждого десятого россиянина пугает контрацепция

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» из опроса ВЦИОМ, чаще всего во время полового акта предохраняются жители Москвы и Санкт-Петербурга. Здесь о применении средств контрацепции заявили 71% опрошенных. При этом в селах защищенный секс практикуют лишь 42%.

Среди причин, по которым средства предохранения не используются, 20% респондентов назвали планирование беременности, еще 15% сообщили об отсутствии половой жизни. Кроме того, оказалось, что 9% опрошенных считают контрацепцию вредной для здоровья.

82% участников исследования придерживаются мнения, по которому забота о предохранении лежит на обоих партнерах.

При этом достаточно осведомленными в вопросах контрацепции себя считают 62% респондентов, 29% говорят, что «знаний скорее недостаточно», а 8% признают, что практически ничего об этом не знают.

Самым популярным средством защиты у россиян остается презерватив, его выбирают 52% опрошенных. На втором месте - гормональные препараты, их предпочитает 21%.

Добавим, 26 сентября во всем мире отмечается День контрацепции. Больше десяти лет это мероприятие проходит по всей планете под девизом «Контрацепция: это ваша жизнь, это ваша ответственность».

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress