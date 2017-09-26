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Жители Волжского напуганы открытием нового химзавода Печать
26.09.2017 14:04

Жители Волжского напуганы открытием нового химзавода

Слухи об открытии нового предприятия по производству карбаматов вызвали опасения у волжан.

Последнюю неделю довольно активно жители Волжского обсуждают в социальных сетях открытие нового химического завода. Люди делятся тревожными сообщениями о производстве на территории города-спутника карбамата МН.

По словам местных жителей, карбаматы негативно влияют на окружающую среду, поэтому запрещены в ряде стран.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в администрации Волжского вопрос о новом производстве действительно поднимался.

Такой запрос еще в июле 2017 года поступил от инвестора. Он предложил создавать карбаматы на базе «Волжского Оргсинтеза».

Однако власти волжского к такой идее отнеслись негативно. Тогда представители «Оргсинтеза» предложили провести общественные слушания, чтобы оценить воздействие нового производства на окружающую среду.

Мероприятие запланировали на 30 октября 2017 года. Волжане смогут прийти в читательский зал детской библиотеки на улице Александрова, 13Б в 17.30 и лично посмотреть на проект завода.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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