Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и з....
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
22 сентября в Калаче-на-Дону возле гаражей нашли тело пропавшей неделю назад 5-летней девочки. ....
|Владельцам ОСАГО упростили возмещение ущерба при ДТП
|26.09.2017 15:41
|
Отметим, что прежде это было возможно в ДТП, в которых пострадали не более двух транспортных средств.
При этом если в результате аварии был причинен вред здоровью или жизни людей, или кроме автомобилей ущерб получило другое имущество, то данное правило работать не будет.
Также, чтобы обратиться к страховщикам напрямую, у всех участников ДТП должны быть действующие полисы ОСАГО.
Как отмечают автоюристы, последние нововведения должны значительно упростить жизнь автомобилистам, но при этом больше трудностей возникнет у страховщиков.
- Для автовладельцев это позитивное изменение, удобное, существенно облегчающее процесс возмещения ущерба при ДТП, однако для страховых компаний – это шаг к увеличению количества судебных процессов между собой, - считает юрист и автоэксперт Сергей Смирнов.
Напомним, система прямого возмещения убытков действует с 1 марта 2009 года. За это время потерпевшим было выплачено почти 320 млрд рублей.
Добавим, что недавно Волгоградская область вошла в список регионов-рекордсменов по числу страховых мошенников. В этой связи специалисты напоминают автовладельцам, что чрезмерно низкая стоимость полиса должна их насторожить, и просят проверять все данные, которые вносятся в договор.
Полина Макарова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
20:14
Волгоградцам предлагают отдать свой голос за самый лучший парк
-
17:19
В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону
-
17:17
В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания
-
15:42
Волгоградцы смогут посетить музей в пойме Царицы на следующей неделе
-
15:42
Турист из Волгограда пропал на горе Борус
-
15:41
Владельцам ОСАГО упростили возмещение ущерба при ДТП
-
14:52
Под Волгоградом убийце матери и брата вынесли приговор
-
14:11
Два волгоградца украли из магазина еду и сигареты
-
14:04
Жители Волжского напуганы открытием нового химзавода
-
13:58
Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды
-
13:17
Каждого десятого россиянина пугает контрацепция
-
13:03
В конкурсе «Учитель года-2017» участвует педагог из Волгоградской области
-
12:19
Доверчивая волгоградка лишилась денег через Интернет
-
12:07
Волгоградцев предупреждают об опасном «воздухе Ибицы»
Самое читаемое
-
17:19
В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону
-
17:17
В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания
-
15:42
Турист из Волгограда пропал на горе Борус
-
14:52
Под Волгоградом убийце матери и брата вынесли приговор
-
14:11
Два волгоградца украли из магазина еду и сигареты
-
13:58
Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды
-
12:19
Доверчивая волгоградка лишилась денег через Интернет
Последние комментарии
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
-
За-летнее говно, а ты реально заводишь будильник, чтоб проснуться к обеду, когда осенью на улице уже ... >>
-
Так каким образом ЧАСЫ могут помешать лечь и проснуться на час раньше? Безработныe педерасты, устроившие ... >>
-