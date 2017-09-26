Владельцам ОСАГО упростили возмещение ущерба при ДТП



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», начали действовать новые правила обращения в страховую компанию при ДТП. Согласно поправкам к закону об ОСАГО, автовладельцы теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков при массовой аварии. Таким образом, участники дорожного инцидента вправе обратиться в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника происшествия.

Отметим, что прежде это было возможно в ДТП, в которых пострадали не более двух транспортных средств.

При этом если в результате аварии был причинен вред здоровью или жизни людей, или кроме автомобилей ущерб получило другое имущество, то данное правило работать не будет.

Также, чтобы обратиться к страховщикам напрямую, у всех участников ДТП должны быть действующие полисы ОСАГО.

Как отмечают автоюристы, последние нововведения должны значительно упростить жизнь автомобилистам, но при этом больше трудностей возникнет у страховщиков.

- Для автовладельцев это позитивное изменение, удобное, существенно облегчающее процесс возмещения ущерба при ДТП, однако для страховых компаний – это шаг к увеличению количества судебных процессов между собой, - считает юрист и автоэксперт Сергей Смирнов.

Напомним, система прямого возмещения убытков действует с 1 марта 2009 года. За это время потерпевшим было выплачено почти 320 млрд рублей.

Добавим, что недавно Волгоградская область вошла в список регионов-рекордсменов по числу страховых мошенников. В этой связи специалисты напоминают автовладельцам, что чрезмерно низкая стоимость полиса должна их насторожить, и просят проверять все данные, которые вносятся в договор.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»