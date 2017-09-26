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|Волгоградцы смогут посетить музей в пойме Царицы на следующей неделе
|26.09.2017 15:42
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Интерактивный музей в пойме Царицы почти готов к открытию. Об этом сообщает областной комитет культуры.
Оценить экспозиции нового культурного объекта гости и жители Волгограда смогут уже 6 октября. В честь открытия для посетителей будет организована развлекательная программа.
Напомним, что ранее Волгоградская епархия опубликовала информацию о том, что новый музей откроют 22 сентября. Позже представители епархии извинились перед журналистами за дезинформацию.
Известно, что в музее будет представлена экспозиция о периоде «Рюриковичей», «Романовых», «ХХ века» и других. Небольшая часть будет отведена под историю Волгоградской области.
Внутри здание будет оснащено сенсорными экранами, голограммами, лайтбоксами, аудиогидами, видеопанелями и проекционным куполом.
Напомним, что присоединение интерактивного музея к теплоснабжению обошлось региональной казне в 6,9 миллионов рублей. Еще за 4,5 миллиона компания «Концессии водоснабжения» выполнила подключение культурного объекта в системе водоснабжения и водоотведения.
Также 7 миллионов рублей из областного бюджета было потрачено на присоединение здания к электрическим сетям. Еще 115 миллионов власти отдали на благоустройство. Изначально полная стоимость нового интерактивного музея оценивалась в 470 миллионов рублей.
По задумке областных чиновников, открытие музея станет началом освоения всей поймы реки Царица.
Со второй попытки администрации Волгограда удалось получить одобрение у горожан на строительство трех гостиниц в пойме реки Царица. На месте памятника Сталинградской битвы волгоградцы захотели парк динозавров.
Было предложено разделить территории поймы на три зоны: культурную, зону тихого отдыха и зону развлечений.
Однако некоторые волгоградцы остались не довольны таким проектом, поэтому они решили организовать экологический митинг.
Мероприятие пройдет 1 октября с 14.00 до 18.00 на площади Металлургов перед зданием Царицынской оперы в Краснооктябрьском районе.
Юлия Соболева
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