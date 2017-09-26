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|Волгоградцам предлагают отдать свой голос за самый лучший парк
|26.09.2017 20:14
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в городе стартовал второй конкурс на лучший социальный проект по благоустройству парковых зон. Весной этого года во многих городских парках были проведены работы по благоустройству и озеленению, установлены детские площадки, скамейки и урны. На обновленных территориях с мая по август проводились общегородские и тематические мероприятия и концерты. Теперь пришло время выбрать самый лучший парк Волгограда. Подведение итогов состоится в октябре.
- Решением экспертной комиссии парк-победитель получит на свое развитие из бюджета города 10 миллионов рублей. занявшие второе и третье места – 7 и 5 миллионов рублей соответственно, - заявили в мэрии.
Оставить голос за одного из конкурсантов горожане и гости города могут в разделе "Городской конкурс "Лучший парк Волгограда" на официальном сайте администрации Волгограда.
Надира Коннова
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