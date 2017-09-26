Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде
Волгоградцы, ратующие за перевод стрелок на 1 час вперед относительно Москвы, рассказали о мифах и з....
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
22 сентября в Калаче-на-Дону возле гаражей нашли тело пропавшей неделю назад 5-летней девочки. ....
|В парке "Семейном" на Семи ветрах реконструируют фонтан
|26.09.2017 23:11
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в парке по улице 8-й Воздушной Армии приступили к реконструкции фонтанного комплекса. После завершения работ на месте прежнего гидротехнического сооружения появится современный фонтан "сухого" типа со светодинамическим оборудованием и антивандальным настилом.
В 2016 году парк "Семейный" был признал лучшим в городском конкурсе среди зон общественного пользования и получил из бюджета 10 миллионов рублей на благоустройство. Часть выигранных средств было решено направить на реконструкцию фонтанного комплекса. В начале сентября состоялся аукцион, по итогам которого была определена подрядная организация.
Полностью завершить все работы по реконструкции фонтанного комплекса планируется к середине октября.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
26.09.2017 23:11
В парке "Семейном" на Семи ветрах реконструируют фонтан
-
26.09.2017 23:05
Первый трофей ЦСКА. Видео
-
26.09.2017 20:14
Волгоградцам предлагают отдать свой голос за самый лучший парк
-
26.09.2017 17:19
В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону
-
26.09.2017 17:17
В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания
-
26.09.2017 15:42
Волгоградцы смогут посетить музей в пойме Царицы на следующей неделе
-
26.09.2017 15:42
Турист из Волгограда пропал на горе Борус
-
26.09.2017 15:41
Владельцам ОСАГО упростили возмещение ущерба при ДТП
-
26.09.2017 14:52
Под Волгоградом убийце матери и брата вынесли приговор
-
26.09.2017 14:11
Два волгоградца украли из магазина еду и сигареты
-
26.09.2017 14:04
Жители Волжского напуганы открытием нового химзавода
-
26.09.2017 13:58
Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды
-
26.09.2017 13:17
Каждого десятого россиянина пугает контрацепция
-
26.09.2017 13:03
В конкурсе «Учитель года-2017» участвует педагог из Волгоградской области
Самое читаемое
-
26.09.2017 17:19
В Волгограде готовят к вырубке очередную зеленую зону
-
26.09.2017 17:17
В ОНФ представили «Карту картелей» в сфере закупок детского питания
-
26.09.2017 15:42
Турист из Волгограда пропал на горе Борус
-
26.09.2017 14:52
Под Волгоградом убийце матери и брата вынесли приговор
-
26.09.2017 14:11
Два волгоградца украли из магазина еду и сигареты
-
26.09.2017 13:58
Жителям трех улиц Дзержинского района перенесли срок подачи горячей воды
-
26.09.2017 12:19
Доверчивая волгоградка лишилась денег через Интернет
Последние комментарии
-
В Калаче-на-Дону 5-летнюю девочку нашли мертвой
-
Таких тварей, отдайте нам родителям.Пусть я садистка, но если бы с моим ребенком было такое, я бы не ... >>
-
-
Активисты развенчали мифы и заблуждения относительно перевода часов в Волгограде