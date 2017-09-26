Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, в парке по улице 8-й Воздушной Армии приступили к реконструкции фонтанного комплекса. После завершения работ на месте прежнего гидротехнического сооружения появится современный фонтан "сухого" типа со светодинамическим оборудованием и антивандальным настилом.

В 2016 году парк "Семейный" был признал лучшим в городском конкурсе среди зон общественного пользования и получил из бюджета 10 миллионов рублей на благоустройство. Часть выигранных средств было решено направить на реконструкцию фонтанного комплекса. В начале сентября состоялся аукцион, по итогам которого была определена подрядная организация.

Полностью завершить все работы по реконструкции фонтанного комплекса планируется к середине октября.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба администрации Волгограда