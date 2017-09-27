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Волгоградское антикафе с паровыми коктейлями закрыли на 60 суток Печать
27.09.2017 10:59

Волгоградское антикафе с паровыми коктейлями закрыли на 60 суток

Горожане пожаловались на плохую вентиляцию в одном из заведений Центрального района.

Административное расследование было проведено в одном из антикафе города после нескольких сообщений граждан в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Так, было установлено, что предприниматель Подлесных Д.В. проводил в заведение зрелищные представления и готовил паровые коктейли с нарушением правил СанПиН.

Как пояснили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора, в антикафе отсутствовала приточная вентиляция.

- Шахта вытяжной вентиляции не оборудована выступом над коньком крыши. Кроме того, у предпринимателя отсутствует проектная документация на приточно-вытяжную вентиляцию, - пояснили в ведомстве.

В результате Центральный районный суд постановил приостановить деятельность кофе на 60 суток.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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