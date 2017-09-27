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Под Волгоградом мотострелки ЮВО освободили захваченных боевиками заложников Печать
27.09.2017 12:09

Под Волгоградом мотострелки ЮВО освободили захваченных боевиками заложников

На полигоне Прудбой мотострелки соединения ЮВО освободили населенный пункт и заложников от условного вооруженного формирования.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ЮВО, расчеты 120-мм самоходных артиллерийских орудий "Хоста" провели артиллерийскую подготовку наступления. Военные сначала блокировали захваченный поселок, а затем, при помощи БМП-3 и танков Т-90А, поразили условного противника. Затем штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта и освободили заложников.

- За действиями подразделений велось наблюдение с применением беспилотных летательных аппаратов. В режиме реального времени вся информация передавалась на командный пункт, - отметили в ведомстве.

Тренировка, к которой было привлечено более 400 военнослужащих, проводилась с учетом опыта ведения боевых действий в Сирии. Кроме того, было задействовано около 80 единиц боевой и автомобильной техники батальона.

Надира Коннова
ФОТО: Пресс-служба Южного военного округа

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